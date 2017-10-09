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Talas'ta uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Talas İlçesi'nde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

09 Ekim 2017 17:58

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Talas İlçesi\'nde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Talas İlçesi\'nde yapılan narkotik uygulamasında, \'uyuşturucu ticareti yapmak, kullanmak ve bulundurmak\' suçlarından 4 kişi gözaltına alındı. 3 şüpheli işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 31 yaşındaki A.D.\'nin ev, araç ve üzerinde yapılan aramada 3 fişek halinde 4.40 gram esrar ve 2 fişek halinde 10.20 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli ifade için Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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