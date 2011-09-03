-Talas tropik fırtınası Japonya'yı vurdu TOKYO (A.A) - 03.09.2011 - Japonya'nın batısını etkisi altına alan Talas tropik fırtınası nedeniyle 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin kaybolduğu, 40 kadar kişinin yaralandığı bildirildi. Japon yetkililer, ayrıca fırtınanın getirdiği yağışlar nedeniyle meydana gelen seller sonucu evlerde hasar meydana geldiğini ve trafikte aksamalar yaşandığını belirtti. Japonya'nın batısındaki Şikoku adasında TSİ 04.00 sularından itibaren etkili olmaya başlayan fırtınanın yavaş bir hızla kuzeye doğru ilerlediği kaydedildi. Fırtınanın Japonya'yı yarın erken saatlerde terk ederek, kuzeyden Japon Denizi'ne doğru yoluna devam etmesinin öngörüldüğü bildirildi.