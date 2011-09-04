-Talas tayfunu 11 can aldı TOKYO (A.A) - 04.09.2011 - Japonya'da etkili olan Talas tayfununda, ülkenin batı kesiminde ölü sayısının 11'e yükseldiği, 98 kişinin yaralandığı, 26 kişinin kaybolduğu bildirildi. NHK televizyonunun haberinde, ülkeyi dün etkisi altına alan tayfunun rüzgar hızının 100 kilometreden fazla olduğu belirtilerek, güneydeki Şikoku adası ile ana ada Honşu'nun batı kesiminde şiddetli yağışların nehirlerin taşmasına neden olduğu ve toprak kaymalarının meydana geldiği kaydedildi. Japon Meteoroloji Kurumu, fırtınanın Japonya'yı pazartesi erken saatlerde terk ederek kuzeyden Japon Denizi'ne doğru yoluna devam etmesinin öngörüldüğünü bildirmişti.