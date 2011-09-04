T24 LogoT24 Logo
Dünya

Talas tayfunu 11 can aldı TOKYO (A.A)

04 Eylül 2011 16:52

-Talas tayfunu 11 can aldı TOKYO (A.A) - 04.09.2011 - Japonya'da etkili olan Talas tayfununda, ülkenin batı kesiminde ölü sayısının 11'e yükseldiği, 98 kişinin yaralandığı, 26 kişinin kaybolduğu bildirildi. NHK televizyonunun haberinde, ülkeyi dün etkisi altına alan tayfunun rüzgar hızının 100 kilometreden fazla olduğu belirtilerek, güneydeki Şikoku adası ile ana ada Honşu'nun batı kesiminde şiddetli yağışların nehirlerin taşmasına neden olduğu ve toprak kaymalarının meydana geldiği kaydedildi. Japon Meteoroloji Kurumu, fırtınanın Japonya'yı pazartesi erken saatlerde terk ederek kuzeyden Japon Denizi'ne doğru yoluna devam etmesinin öngörüldüğünü bildirmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24