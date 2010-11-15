Talabi Kılıçdaroğlu'nu Irak'a davet etti

T24

CHP liderinin temasları

Sosyalist Enternasyonal Konseyi, Fransa'nın başkenti Paris'te toplandı.İki gün sürecek toplantılara Türkiye'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş katılıyor.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, öğleden sonra toplantıda, "Küresel Ekonomi ve Türkiye" konulu bir konuşma yapacak.Toplantılara, küresel ekonomik gelişmeler ve küresel ısınma konularının damgasını vuracak.Sosyalist liderler, BM'nin gelecek küresel ısınma konferansıyla ilgili gelişmeleri de masaya yatıracak. Dünyayı etkisi altına alan krizlerin çözümüyle ilgili tartışmalar, Kafkasya ve Ortadoğu'daki krizin aşılması, silahsızlanma, demokrasi ve güvenliğin geliştirilmesiyle ilgili öneriler de, toplantılarda ele alınacak.Liderler, ekonomik toparlanmanın sosyal demokratik boyutunu tartışmayaaçacak ve kalkınmanın adil ve kalıcı olması için ortaya atılacak önerilerideğerlendirecek.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Martin Schulz, Alman Sosyal Demokrat Parti Başkanı Sigmar Gabriel, Fransa Sosyalist Partisi Başkanı Martin Aubry, UMP Partisi Başkanı Jean-François Cope, Meclis'te Türkiye Dostluk Grubu Başkanı, Lot-et-Garonne milletvekili Michel Diefenbacher, Senato'da Fransa-Türkiye Grubu Başkanı Jacques Blanc ile görüşecek.Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti ayrıca, Fransa'daki vatandaşlarla bir araya gelecek ve sorunlarını dinleyecek.