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Dünya

Talabani'nin sağlık durumu iyiye gidiyor

Ölüdüğü ileri sürülen Irak Cumhurbaşkanı Talabani'nin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi

18 Mayıs 2013 02:07

Öldüğü yönünde iddialar ortaya atılan Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani 5 ay sonra ortaya çıktı. Doktoru, Almanya'da tedavisi süren Talabani'nin sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Almanya'daki bir hastanede tedavisi süren Irak Cumhurbaşkanı Talabani'nin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Talabani'nin tedavisini üstlenen sağlık ekibinin başında bulunan Necmeddin Kerim, yaptığı yazılı açıklamada, "Hastanın, tedaviye olumlu cevap verdiği ve devamlı bir iyileşme gözlendiğini" ifade etti.

Kerim, Cumhurbaşkanı Talabani'nin, tedavisinin tamamlanmasının ardından en kısa sürede Irak'a dönebileceğini bildirdi.

Öte yandan, Irak Cumhurbaşkanlığı Basın ve Enformasyon Ofisi, Cumhurbaşkanı Talabani'nin, 5 ay süren tedavisinin ardından kendisini muayene eden doktorlarla çekilmiş fotoğrafını itnetnet sitesinde yayımladı.

 

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