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Dünya

Talabani'nin hastalandıktan sonraki ilk fotoğrafları

Beyin kanamasına bağlı felç geçirmesinin ardından Berlin'de tedavisini sürdüren Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin yeni fotoğrafları yayınlandı

11 Aralık 2013 17:36


Geçen yıl beyin kanamasına bağlı felç geçirmesinin ardından Berlin'de tedavisini sürdüren Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin yeni fotoğrafları yayınlandı.

Son olarak mayıs ayında görüntülenen Talabani'ye ait fotoğrafların geçen hafta sonu çekildiği belirtildi. Kurdsat tarafından yayınlanan fotoğraflarda, Talabani'nin sağlıklı olduğu görülüyor. 7 ay aranın ardından yayınlanan fotoğraflarda Talabani'nin yanında eşi Hero İbrahim Ahmet yer alıyor.

 

Tedavi için Almanya'ya sevk edildi

 

Geçen yıl Almanya'da 3 ay tedavi gördükten sonra 2012 Eylül ayında Irak'a geri dönen Talabani, 18 Aralık'ta beyin kanaması geçirmiş ve Bağdat'ta tedavi altına alınmıştı. Talabani daha sonra tedavi için Almanya'daki bir hastaneye sevk edilmişti.

 

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