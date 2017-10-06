Talabani'nin cenazesi Süleymaniye'ye getirildi (4)

TALABANİ\'NİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani\'nin cenazesi, Süleymaniye\'deki Büyük Cami\'de kılınan cenaze namazının ardından yine kortej eşliğinde evinin yakınında bulunan Debaş bölgesine getirildi. Celal Talabani\'nin cenazesi, Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum, Irak Kürt bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Başbakan Neçirvan Barzani\'nin de bulunduğu törenle toprağa verildi. Bugün saat 11.00\'de cenazesi Almanya\'dan uçak ile Süleymaniye havalimanına getirilen Celal Talabani\'nin cenazesine binlerce kişinin katıldığı görüldü. Törene gösterilen ilgi nedeniyle cenaze, ancak saat 18.00\'de mezarlığa getirilip defnedilebildi.

MALİKİ\'YE YAKIN TELEVİZYON, BAYRAK NEDENİYLE YAYINI KESTİ

Bu arada Irak eski Başbakanı ve Cumhurbaşkan Yardımcısı Nuri El Maliki\'ye yakın olan El-İtticah televizyonunun, Celal Talabani’nin tabutunun Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bayrağına sarılı olması nedeniyle, tören yayınını yarıda kestiği belirtildi. El-İtticah televizyonunun ekranının altyazısında, \"El-İtticah televizyonu eski Cumhurbaşkanının tabutu Irak bayrağına sarılı olmadığı için yayınının tamamını verememekten dolayı özür diler\" ifadeleri yer aldı.

Süleymaniye Havaalanı\'ndaki resmi cenaze törenine, Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum, Irak Meclis Başkanı Selim Ciburi, Iraklı Şii Lider Ammar El-Hekim ve Irak İçişleri Bakanı Kasım Areci gibi üst düzey Iraklı isimler de katılmıştı.

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