Talabani'nin cenazesi Süleymaniye'ye getirildi

DİYARBAKIR, (DHA)- ALMANYA\'da tedavi görürken 3 Ekim\'de yaşamını yitiren Irak eski Cumhurbaşkanı ve Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) Genel Sekreteri Celal Talabani\'nin cenazesi Irak Hava Yolları\'na ait uçak ile Süleymaniye Havalimanı\'na getirildi. Havaalimanında resmi tören için hazırlıklar tamamlanırken, törenden sonra cenazenin buradan camiye götürüleceği belirtildi. Süleymaniye Havalimanı\'nda Talabani\'nin cenaze töreninde top atışı da yapılacağı belirtilirken, cenazeye Irak\'ın Kürt Cumhurbaşkanı Fuat Masum dahil dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda lider ve yetkilinin katıldığı belirtildi.

CELAL TALABANİ KİMDİR?

Celal Talabani, 1933 yılında Kosret dağı civarındaki Kelkan köyünde dünyaya geldi. Talabani, 14 yaşında Irak Kürdistan Demokratik Partisi’ne (IKDP) katıldı. Hitabet kabiliyetiyle ön plana çıkan Talabani, siyasi kariyerine 1950’lerin başında IKDP’nin öğrenci birliği lideri olarak başladı. Kısa zamanda parti kademelerinde yükselen Celal Talabani, hukuk eğitimi almasına rağmen, siyasi olarak aktif olması sebebiyle cezalandırıldığı için mezun olamadı. Talabani, Irak merkezi yönetimine karşı mücadelede aktif bir şekilde yer aldı. 1949 yılında IKDP’nin Koye ilçesindeki konsey üyeliğine seçilen Talabani, 1951 yılında IKDP merkez kongre üyeliğine seçildi. Eğitimini tamamlamak üzere Kerkük’e geçen Talabani, burada IKDP teşkilatını kurup yöneticiliğini yaptı. 1952 yılında Bağdat Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'ne başladı. 1953 yılında Irak Kürdistan Demokrat Partisi kongresinde merkez komite üyeliğine seçildi. 1954 yılında merkez yürütme kurulu üyesi oldu. Hukuk fakültesini 4\'üncü sınıfta terk etmek zorunda kalan Talabani, 1957 yılda Suriye ve Rusya’ya gitti. Buralardaki öğrenci örgütleriyle ilişkiler geliştirmenin yanı sıra gittiği yerlerdeki Kürtlerle de siyasi ilişkiler kurdu.

Talabani, 1960 yılında IKDP Politbüro üyesi ve Süleymaniye sorumlusu oldu. 1961 Abdulkerim Kasım hükümetine karşı Iraklı Kürtlerin başkaldırısında Süleymaniye sorumlusu olarak aktif görev aldı. 1963 yılında sırasıyla Iraklı Kürtler ile Irak hükümeti arasındaki görüşmelere destek olunması amacıyla Mısır, Cezayir, Fransa, Avusturya, Almanya ve Rusya’ya gitti. 1963’te Kasım’ı deviren darbeden sonra kurulan Abdülselim Arif’in hükümetiyle yapılan görüşmelerde Kürt delegasyonuna liderlik etti, Talabani, 1975’te Mola Mustafa Barzani ile arasındaki görüş ayrılıkları netleşmeye başlayınca parti ideologu İbrahim Ahmet önderliğindeki IKDP içindeki bölünmelerden birine katıldı. 1966’da bu grup, merkezi hükümet ile anlaşıp IKDP’ye karşı askeri bir darbe düzenledi. Mart 1970’de bu sefer IKDP ve hükümet anlaşınca, grup dağıldı.

1975\'TE IKYB\'Yİ KURDU

1975 yılında Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği’ni (IKYB) kuran Talabani, IKYB’nin sosyalist bir parti olacağını söyledi. IKYB, 1976 yılında Bağdat hükümetine karşı silahlı mücadeleye başladı. 1988 yılında Irak hükümetinin Kürtlere karşı kimyasal silah kullanmasıyla IKYB ağır bir yenilgi aldı. 1975 yılının Haziran ayında bir grup arkadaşıyla birlikte Suriye’nin başkenti Şam’da Kürdistan Yurtseverler Birliğini kurdu. 1 Haziran 1976’da IKYB Genel Sekreterliğine seçildi.

2003 yılında Saddam Hüseyin’in devrilmesinin ardında Irak siyasetinin en aktif isimlerinden biri olan Talabani, 2005 yılında Irak Cumhurbaşkanlığına seçildi.

Mart 2012’de Amerika’dayken beyin kanaması teşhisiyle hastaneye kaldırılan Talabani, oradan Almanya’daki bir hastaneye sevk edildi, tedavisinin ardından Süleymaniye’ye döndü. 2005 - 2014 yılları arasında Irak Cumhurbaşkanlığı yapan Talabani Kürt siyasetinin en önemli isimlerinden biriydi.

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