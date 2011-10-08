-Talabani'den Erdoğan'a başsağlığı mesajı BAĞDAT (A.A) - 08.10.2011 - Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi. Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi, Talabani'nin, annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatından dolayı Başbakan Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdiğini açıkladı. Irak Cumhurbaşkanı Talabani'nin, Başbakan Erdoğan'a gönderdiği mesajda, ''Derin bir acı ve üzüntüyle annenizin vefatını öğrendik. En sadık duygularla taziyemizi kabul etmenizi ve değerli ailenize taziyelerimizi iletmenizi temenni ederim. Yüce Allah'tan annenize mağfiret ve rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun'' ifadelerine yer verdiği ve Başbakan Erdoğan ve ailesine sabır dilediği bildirildi.