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Dünya

TALABANİ, YARIN TÜRKİYE'YE GELECEK BAĞDAT (A.A)

19 Aralık 2010 19:13

-TALABANİ, YARIN TÜRKİYE'YE GELECEK BAĞDAT (A.A) - 19.12.2010 - Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin yarın Türkiye'ye geleceği bildirildi. Bağdat'taki diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Talabani, İstanbul'da 23 Aralıkta düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 11. Devlet/Hükümet Başkanları Zirvesine katılmak üzere yarın Türkiye'ye gidecek.   Cumhurbaşkanı Talabani'nin zirve için önceden İstanbul'a giderek burada dinleneceği belirtildi. Zirveye misafir ülke olarak katılacak Irak'ı temsil edecek Talabani'ye Türkiye ziyaretinde, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Lebib Abbavi, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Kamuran Karadağı, bazı müsteşar ve yetkililerden oluşan bir heyet eşlik edecek.  Çırağan Sarayı'nda 22 Aralık akşamı verilecek resepsiyona katılacak Talabani'nin Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği, görüşmelerde iki ülke arasındaki ticari, iktisadi ve siyasi alanlarda ilişkiler ve bu ilişkilerin geliştirilmesi konularının ele alınacağı ifade edildi.

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