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TALABANİ TÜRKİYE'DE İSTANBUL (A.A)

21 Aralık 2010 13:50

-TALABANİ TÜRKİYE'DE İSTANBUL (A.A) - 21.12.2010 - Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, 23 Aralıkta İstanbul'da düzenlenecek olan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 11. Devlet Ve Hükümet Başkanları Zirvesine katılmak üzere Türkiye'ye geldi. Beraberinde Irak Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Lebib Abbavi olan ve özel bir uçakla saat 11.10'da Türkiye'ye gelen Talabani'yi, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürü Büyükelçi Şanıvar Olgun, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Abdülemir Ebu Tabikh ve öteki Dışişleri Bakanlığı yetkilileri karşıladı. Aprona çıkarılmayan basın mensuplarının, Devlet Konukevi'nde görüntü almasına izin verildi. Konukevinde bir süre dinlenen Talabani daha sonra kalacağı otele hareket etti.

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