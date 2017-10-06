Bağdat, 6 Ekim, (DHA)- Irak Eski Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze Irak Süleymaniye Havaalanı’na indikten sonra tören başladı. Cenaze Törenine IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Fırat Masum ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de katıldı. Cenazede Barzanin yanında Irak Cumhurbaşkanı Masum ve İran Dışişleri Bakanı Zarif’in yanyana oturması dikkat çekerken, cenazenin IKBY Bayrağına sarılı olmasına Irak hükümeti tepki gösterdi. Havalimanındaki karşılamada IKBY Başkanı Mesud Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, , Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekigrtu) Genel Sekreteri Salahaddin Bahaddin, İslami Toplum Partisi (Komel) lideri Ali Bapir, Goran (Değişim) Hareketi lideri Ömer Seyid Ali, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Şii Koalisyonu lideri Nuri Maliki, Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar Hekim, Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amıri, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Osman Baydemir, Irak\'taki büyükelçiler ve ülke temsilcileri hazır bulundu.

21 pare top atışı yapıldıktan sonra bir cenaze aracına koyulan Talabani’nin naaşı kalabalıktan dolayı 3 saatte Süleymaniye’deki Büyük Cami’ye getirildi. Binlerce kişi ellerinde Talabani’nin fotoğrafının basılı olduğu bayraklar ile yoğun bir kalabalık oluşturdu. Kılınan cenaze namazının ardından Talabani’nin cenazesi toprağa verilmek üzere Dabesan mezarlığına getirildi.

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Cenazeden görüntüler