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Dünya

'Talabani PKK'yı silah bırakmaya ikna etmeye çalışıyor'

Kürdistan Yurtseverler Birliği sözcüsü Azad Cündiyani Talabani'nin PKK ile görüştüğünü açıkladı

11 Haziran 2012 15:07

Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) sözcüsü Azad Cündiyani, Talabani'nin PKK'yla görüştüğünü söyledi. Talabani'nin PKK'yı silah bırakmaya ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği sözcüsü Azad Cündiyani, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya ikna etmek için görüşmeler yaptığını iddia etti.


'İki taraf arasında köprü'


KYB'nin resmi sitesinde yayımlanan açıklamasında, "Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, silah bırakması konusunda ikna etmek amacıyla PKK ile görüşüyor. Türk ordusuyla, PKK arasında çıkan çatışmalardaki kan duruncaya kadar Talabani'nin girişimleri devam edecek. Bu çabanın neticeleri yakın bir zamanda ortaya çıkacaktır. Talabani iki taraf arasında bir köprü vazifesi görüyor. Kendisi, barışçıl çözümlerin iki tarafı birbirine yakınlaştıracağına inanıyor" dedi.


'Çatışma Irak genelini de etkiliyor'


Şiddet ve savaşın iki taraf arasındaki anlaşmazlıkları daha da kötü bir hale getireceğini savunan Cündiyani, açıklamasında, "Türk ordusuyla, PKK arasındaki çatışmalar, Kuzey Irak ve Irak'ın genelini doğrudan ya da dolaylı olarak etkiliyor. Bu yüzden Talabani, bölgede şiddetin sona ermesi ve barışçıl çözümlerin kökleşmesi için çaba harcıyor" ifadesini kullandı.

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