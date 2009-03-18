Talabani: PKK, Kürt Konferansı'na katılabilir



'PKK konferansa sıcak bakıyor'

Talabani, PKK'nın konferansa sıcak baktığını kaydetti.

CNN TÜRK'te Osman Sert'in sorularını cevaplayan Celal Talabani, petrolün tüm Irak halkının malı olduğunu söyledi. Talabani, Türkiye'nin Irak'ta istediği yerde konsolosluk açabileceğini kaydetti.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Irak ziyaretini de değerlendiren Talabani, Gül'ü Bağdat'a beklediklerini söyledi.Gül'ün Irak'ta herhangi bir kenti ziyaret etmesiyle ilgili soruyu da cevaplayan Gül, "Zamanı olursa ve herhangi bir yere gitmek isterse bu onun kararı" dedi.Bölgesel Kürt yönetimi lideri Mesud Barzani'nin de Gül'ün Bağdat'taki temaslarına katılma planının olduğunu açıklayan Talabani, Barzani'nin şu anda bir Avrupa ülkesinde fizik tedavi gördüğünü ve tedavisi bittiği takdirde Irak'a gelerek Gül'ün temaslarına katılabileceğini söyledi.PKK ile ilgili soruları da cevaplayan Celal Talabani, "Şimdi biliyorsunuz Turgut Özal döneminde talepleri yerine getirip Abdullah Öcalan'ı ateşkes konusunda ikna etmeye çalıştım. Süleyman Demirel'i bir gece evinde ziyaret ettim. Onunla da konuştuk. Ve Öcalan'ı ateşkes konusunda ikna ettik" dedi."Ben şuna inanıyorum. Artık silahlı mücadele bitmiştir" diyen Talabani, "Artık popüler savaşlar söz konusu değil, silahlı savaşlar söz konusu olamaz. Artık siyasi mücadele dönemi başladı. Parlamenter mücadele var halklar için. Askeri faaliyetler terörist faaliyetler olarak algılanıyor" diye konuştu."PKK'ya mesajınız olacak mı?" sorusunu da cevaplayan Talabani, silahlı mücadeleyi bitirme zamanının geldiğini söyledi.Talabani, PKK'ya "Silahlı mücadeleyi bitirin, Yeni bir hayata başlamanın zamanıdır" dedi.Kürt Konferansı konusundaki soruyu da cevaplayan Talabani, konferansın nisan ya da mayıs ayında olacağını belirtti.Talabani, "Bu konferansın esas görevi PKK'nın artık silahlı mücadeleyi bitirmesi ve yeni bir hayata başlaması olacaktır. Umarım bu konferans başarılı olacaktır. Barışçıl bir sonuç olacaktır" diye konuştu.21 Mart'ta kutlanacak olan Nevruz ile ilgili de konuşan Talabani, "Bütün halklar bunu kutluyor. Barışçıl bir kutlama istiyorum. Bu bizim için barışçıl bir bayramdır. Düşmanlık için değil. Nevruz'un ruhu içinde kutlanmalı. Umarım bu Nevruz bu şekilde geçecektir" dedi.