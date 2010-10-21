Talabani Öcalan'a mesaj gönderdi

T24

Demokratik açılım



Nasıl yaşayacaklar?

"Özal engellemek istiyordu"

Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, TRT'nin Arapça yayın yapan El Türkiyye kanalında yayınlanan bir programa katıldı.Terör örgütü PKK açıısndan, görçekleştirilemeyecek rüyalar peşinde koşmanın anlamı olmadığını söyleyen Talabani, Türkiye'deki demokratik açılımın olumlu karşılanması gerektiğini belirtti.Talabani, ilk defa açıkladığını dile getirdiği bir girişimi de şöyle aktardı: Türkiye'den bazı Kürtler benimle bağlantı kurarak, Öcalan'ın mesajını getirdiler ve görüşümü sordular. Ben de şifahi olarak şu hususları ona iletin dedim. En büyük hataları, Türkiye'deki demokrasinin önemini anlamamak.''Talabani, PKK'nın Kandil'deki varlığının neden sona erdirilmediği yolundaki soruya da, ''Bu konunun iki yöntemle çözümü var. Ya askeri ya siyasi.Askeri yöntemi denedik, Türk ordusu bir çok kez kuzey Irak'a girdi ve her iki büyük Iraklı Kürt partisi Türk ordusuyla işbirliği yaptı. Bu eylem, bu plan başarılı olamadı. Demek ki sorunun çözümü askeri değil, siyasidir" yanıtını verdi.Bir başka soru üzerine de, Öcalan'ın örgüt içindeki teröristler üzerinde etkisi olduğunu kaydeden Talabani, silahlı yöntemin artık geçerli olmadığını, siyasi ve kültürel mücadelenin çok daha önemli olduğunu söyledi.Talabani, ''Medya, parlamento, kitlesel örgütlenmeler önemli. Biz de dağdaki PKK'lılara silah bırakıp siyaset yapmalarını tavsiye ettik'' diye konuştu.Celal Talabani, Türkiye'de hükümetin başlattığı demokratik açılım ve yeni anayasa sürecinin pekçok imkan sağladığını belirterek, ''ancak bu tarihi fırsatın değerlendirilmediğini'' kaydetti.Bölgede bir Kürt devleti kurulmasının imkansız olduğunu, rüyaların gerçekleştirilebilir olması gerektiğini ifade eden Talabani, kuzey Irak'ta Kürtlerin parlamentolarının da olduğunu örnek göstererek, ''Yarın Kürt parlamentosunun bağımsızlık ilan ettiğini varsayalım. Irak, Türkiye, İran ve Suriye savaş ilan etmedi, sadece kapıları kapattı, görüşmüyoruz, dedi. Bu devlet nasıl yaşayacak? Nasıl ithalat, ihracat yapacak. Nereye gidip gelecek?'' dedi.Talabani, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın öldürülmesiyle ilgili iddiaları da değerlendirerek, ''Benim rahmetli Özal'la güzel anılarım vardı. Demokratik ve açık görüşlü bir insandı. Zorlukları ve insanların duygularını anlıyordu. Çok açık görüşlüydü. Öcalan konusunda da diyalogdan yanaydı, kan dökülmesinin engellenmesini istiyordu'' dedi.Kendisinin avukat olduğunu ve kimseyi delilsiz suçlayamayacağını söyleyen Talabani, ''Ancak bazı meseleler var ki, dikkati çekiyor. Ailesi de soruşturma isteme hakkına sahiptir'' diye konuştu.Talabani, Türkiye ile ilgili düşüncelerini dile getirirken de, ''Türkiye benim için aynı zamanda büyük bir medeniyet, kültür demek. Yine İstanbul'u çok seviyorum. İstanbul, medeni güzel bir şehir. Anılarımı emekli olduktan sonra İstanbul'da yazmak isterim'' ifadelerini kullandı.