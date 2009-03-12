Talabani koltuğunu bırakacak

İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'ye özel demeç veren, Talabani, "Yıl sonu göreve süresinin biteceğini ve yeniden aday olmayı düşünmediğini" söyledi.



Talabani, "Görev sürem bittikten sonra emekli olmayı umuyorum. Hatıralarımı yazacak vakit bulabilmek için eve gideceğim" dedi. Irak Cumhurbaşkanı, bir soru üzerine Anayasa gereği tüm Irak halkının eşit olduğunu, her gruptan Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı

seçilebileceğini kaydetti.



Talabani, Tahran'da dün yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) 10. liderler zirvesine misafir olarak katılmıştı.

