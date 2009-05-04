Talabani: Kerkük'ten ödün vermeyiz

Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtsever Birliği lideri Celal Talabani, Süleymaniye kenti yakınlarındaki Dokan Kasabası'ndaki karargahında Irak Kürdistan Demokrat Partisi lideri ve bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. Talabani, Kerkük'ten taviz vermeyeceklerini söyledi.



İki Kürt lider, yaptıkları görüşmeden sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kürt bölgesindeki yapılması beklenen seçimler ve son siyasi gelişmelerle ilgili konuşan Talabani, Türkmenler'in yoğun yaşadığı Kerkük konusu ile ilgili ``Kerkük'ten ödün vermeyiz. Gerekirse Kerkük için herşeyi yaparız'' dedi.



Barzani de bir soru üzerine Irak Hükümeti'ne sunulan BM'nin Kerkük raporuna ilişkin ``Bu konuda açıklama yapmak istemiyorum'' dedi.



Türkmenler kısa süre önce BM Irak temsilcisi Stivan Di Mistora'yı taraf tutmakla ve raporlarında tartışmalı konulara hep bir bakış açısından bakmakla suçlamıştı.

