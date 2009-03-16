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Talabani ile PKK ve ekonomi konuşuldu

İstanbul'a gelen Irak Cumhurbaşkanı Talabani, Başbakan Erdoğan'la PKK ile mücadeleyi ve ekonomik ilişkileri görüştü

16 Mart 2009 02:00

İstanbul'a gelen Talabani, Başbakan Erdoğan'la PKK ile mücadeleyi ve ekonomik ilişkileri masaya yatırdı. 

Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, 5. Dünya Su Forumu'na katılmak üzere dün akşam özel uçakla İstanbul'a geldi ve Başbakan Tayyip Erdoğan'la görüştü.

Görüşmenin ana gündeminde PKK ile mücadele vardı. Gündemdeki diğer başlıklar arasında ekonomik ilişkiler ve Ortadoğu'daki barış çabaları da vardı.

Talabani, Irak'tan Türkiye'ye hareketinden önce yaptığı açıklamada, devlet başkanlığına yeniden aday olmayacağını söylemişti. Talabani, bununla birlikte "Kürdistan Yurtseverler Birliği" liderliğini sürdüreceğini vurgulamıştı.
 

Geçen yıl ağustos ayında ABD'de kalp ameliyatı olan Talabani, sık sık sağlık sorunları yaşıyor. Irak Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 2009 sonunda sona eriyor.

Gül-Talabani

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de ilerleyen günlerde Irak Cumhurbaşkanı Talabani ile ikili bir görüşme yapması bekleniyor. 20-21 Mart tarihlerinde Bağdat'ı ziyaret etmesi öngörülen Gül, Talabani'yle bir hafta içinde iki kez görüşmüş olacak.

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