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Dünya

Talabani, Cumhurbaşkanı Gül'e mesaj gönderdi BAĞDAT (A.A)

24 Ekim 2011 03:30

-Talabani, Cumhurbaşkanı Gül'e mesaj gönderdi BAĞDAT (A.A) - 24.10.2011 - Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bir mesaj göndererek, Van depremi nedeniyle üzüntülerini bildirdi. Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Talabani mesajında, "Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin de yaralanmasına sebep olan ve kardeş Türk halkına acı veren doğal afeti büyük kaygı ve üzüntüyle öğrendiklerini" aktararak, "Kardeş Türk halkının acısını paylaşıyor, ölenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. Mesajında, duydukları üzüntüye dile getiren ve hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türk devleti ve halkına başsağlığı dileğini belirten Talabani, "Türk halkının bu acıya tahammül edecek güçte ve bu afetin tesirini hemen üzerinden atmaya muktedir" olduğuna inandıklarını kaydetti.

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