Talabani beyin kanaması sonrası ilk kez oy kullanırken görüntülendi

Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, ülkesindeki parlamento seçimleri için tedavi gördüğü Almanya'nın başkenti Berlin'de oy kullandı. Beyin kanaması geçirdikten sonra ilk defa görüntülenen Talabani, tekerlekli sandalyeyle sandık başına getirildi.

Talabani’nin eşi Hero İbrahim Ahmet’in sahibi olduğu Kürdsat televizyon kanalında Irak Cumhurbaşkanının oy kullanırken çekilen görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Talabani’nin sandıkların kurulduğu seçim merkezine tekerlekli sandalye ile getirilerek oy kullandığı görülüyor.

Sol elini kaldırdı

Talabani, oy kullandıktan sonra mürekkepli sol parmağını kaldırarak çevresindekilere gösteriyor. Celal Talabani’ye özel sağlık ekibi ve bazı yakınları eşlik ediyor. Hiç konuşmayan Talabani’nin, sağ tarafının felç olduğu, bu nedenle sol elini kullandığı ileri sürüldü.

Talabani’nin görüntüsünün bir buçuk yıl sonra ilk defa yayınlanması, lideri olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) mensuplarınca sevinçle karşılandı. Irak’ın Süleymaniye kentinde sokaklara dökülen partililer, kutlama yaptı. Halay çeken KYB’liler, zaman zaman havaya ateş açtı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 17 Aralık 2012’de beyin kanaması geçiren Celal Talabani, 22 Aralık’ta ambulans uçakla Almanya ’nın başkenti Berlin’e sevk edilmişti. Talabani’nin tedavisinin halen Berlin’deki bir hastanede devam ettiği belirtildi.