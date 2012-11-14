Talabani, Bağdat'ı terk etti!

Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ’nin, Irak'ın kuzeyinde yer alan ve Kürt bölgesi olarak bilinen "Dicle Operasyon Gücü", birlik oluşturunca tepki olarak Bağdat’ı terk ederek Süleymaniye’ye döndüğü bildirildi.

Rudaw internet sitesinde yer alan habere göre, Talabani’nin lideri olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği’den (KYB) bir yetkilinin, Kürt liderin Başbakan Maliki’yi protesto etmek amacıyla başkenti terk ettiğini, ifade etti. Adını açıklamak istemeyen KYB yetkilisinin, Talabani’nin Maliki’ye çok kızgın olduğunu belirtti.

KYB sözcüsü Azad Cundiyani ise Maliki’nin son dönemlere yanlış adımlar attığını, yanlışlarını düzeltmemesi halinde, hatalarıyla başa çıkmak için başka yollara başvuracaklarını ifade etti.

Cundiyani, "Şüphesiz, Kürtler ve diğer politik unsurlar henüz tüm seçenekleri kullanmadı. Ama diğer seçenekleri kullanmadan önce, müzakereleri sürdürmeyi istiyoruz" dedi.



Gerginliğin nedeni Dicle Operasyon gücü



Geçen Eylül ayında Almanya'dan dönen Talabani'nin, Irak’ta bulunan bütün politik gruplarla ulusal diyalog başlattığı, ancak Başbakan Maliki, Irak Ordusu bünyesinde 'Dicle Operasyon Gücü' adı verilen özel bir birlik kurarak, Kürt bölgelerinde konuşlandırmak istemesi gerginliğe neden olduğunu açıkladı.

Peşmerge güçlerinin Irak Ordusu’na bağlanmasının istenmesi ve Dicle Operasyon Gücü’nün, Kürt bölgelerinde konuşlandırılacağı iddiaları merkezi yönetim ve Kürtler ile ilişkileri kopma noktasına getirdiği belirtildi.

Irak ordusunun tüm bölgeyi kontrol etmesini isteyen ve bu nedenle yeni bir birlik kurduğu ileri sürülen Maliki’ye Talabani'nin olumsuz yanıt verdiği açıklandı.

Dicle Operasyon Gücü’nün kurulmasının ertelenmesini isteyen Talabani’nin, Maliki’yi tutarsız davranmakla suçlayarak Bağdat’ı terk ettiği öne sürüldü.

KYB yetkilileri, Başbakan Maliki’nin Kürtler’in endişe edilecek bir durum olmadığı konusunda Talabani’ye söz verdiği halde yeni birliği kurduğu belirtildi.

Bölgedeki Kürt gruplar, Başbakan Maliki’nin kurmak istediği birliğin Irak’ın kuzeyindeki peşmerge otoritesini sınırlandıracağını, Irak’ın Kürt Genelkurmay Başkanı Babekir Zebari’nin de bu konuda safdışı bırakıldığını iddia etti.

Kerük Valisi Necmettin Kerim, kısa süre önce Başbakan Maliki ile görüştüğünü anlatırken, "Bana ’Dicle Operasyon Gücü’nü kurmayacağını söyledi. Ancak daha sonra bunu kurdu" dedi.



'Operasyon Gücü bölgede korkuya neden olur'



Süleymaniye’ye dönen Talabani'nin, bugün karargahında gazetecilerle bir araya geldiği açıklandı. Talabani, Maliki’nin kurduğu Dicle Operasyon Gücü’nün bölgenin güvenliğine hizmet etmeyeceğini, bölgede korkuya neden olacağını belirtti.

Talabani’nin, Maliki’den Dicle taburlarını kurmaktan vazgeçmesini istediği ancak Maliki’nin buna karşın Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin karargahının yer aldığı Selahaddin eyalatini de bu komutanlığın sorumluluk sahasına aldığı belirtildi.