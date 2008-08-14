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Dünya

Talabani aslında kalp ameliyatı olmuş

Irak Devlet Başkanı Celal Talabani'nin, tedavi için gittiği ABD'de, daha önce açıklandığı gibi sol dizinden değil, kalbinden ameliyat edildiği ortaya çıktı.

14 Ağustos 2008 03:00

Irak Devlet Başkanı Celal Talabani'ye ABD'de kalp ameliyatı yapıldığı öne sürüldü. Adının açıklanmasını istemeyen Iraklı siyasi kaynaklar, 2 Ağustos'ta ABD'ye giden ve "sol dizinden ameliyat edildiği" açıklanan Talabani'nin, aslında kalp ameliyatı geçirdiğini belirtti.

Iraklı 3 yetkili, Talabani'nin ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlığının iyiye gittiğini kaydetti.74 yaşındaki Talabani'nin ofisinden geçen hafta yapılan açıklamada, Devlet Başkanı'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Minnesota'daki Mayo Klinik yetkilileri, Talabani'nin hastaları olduğunu doğrulamış, ancak tedavisi konusunda bilgi vermemişti. Irak devlet başkanlığı görevini 2005'den beri sürdüren Talabani'nin geçmişte de bazı sağlık sorunları olmuştu. (AA)

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