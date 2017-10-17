Talabani Ailesi'nden Barzani'ye: Petrol hırsızı, onuru varsa istifa etsin!

Irak'ta Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi (KYB) Terörle Mücadele Gücü Başkanı Lahor Cengi Talabani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Mesut Barzani'yi "petrol çalmakla" suçladı.

Talabani, yaptığı yazılı açıklamada, IKBY Başkanı Barzani'ye sert eleştirilerde bulundu.

Çocuklarımızı ölüme göndermeyiz

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin yeğeni olan Lahor Cengi Talabani, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Kürt halkının hakkını müdafaayla ilgilenirken, Mesut Barzani petrol çalmak ve nüfuzunu sağlamakla meşguldü. Evlatlarımızı bundan sonra onun (Barzani'nin) mevkisi için ölüme gönderemeyiz."

"Talabani'ye bağlı peşmergeler kaçtı" iddiası

Barzani'ye yakın medya organları Irak ordusunun Kerkük'e başlattığı operasyonda Talabani'ye bağlı peşmergelerin savaşmadan kaçtığını iddia etmişti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani,Talabani’nin ölümü üzerine 1 haftalık yas ilan etmişti.