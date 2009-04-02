Talabani ağız değiştirdi: PKK'ya çağrı yapmadım

PKK, ya silahı bıraksın ya da Irak’ı terk etsin

'Türkiye'nin önerisi'

Basın toplantısında söylemişti

Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani, Kuzey Irak'taki Selahaddin kentine giderek, Avrupa'da 1 ay temaslarda bulunan Bölgesel Kürt yönetiminin Başkanı ve Irak Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) lideri Mesud Barzani ile görüştü.Görüşmenin önemli bölümünü Türkiye oluşturdu.Bölgedeki Kürt televizyonlarının haberlerine göre, iki liderin görüşmesinden sonra IKDP ile KYB Polit Büro Üyeleri toplandı. Toplantı sonrası ise her iki lider ortak bir basın toplantısı düzenledi.Talabani, basın toplantısı sırasında, "PKK'ya çağrıda bulunarak, ya silah bırakmasını ya da Irak'ı terk etmesini istediği" yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, böyle bir şey söylemediğini, bunun Türkiye'nin bir önerisi olduğunu ve sadece buna değindiğini savundu.Talabani, Türkiye'deki sorunun siyasal yollarla çözüme kavuşması gerektiğini söyledi.İki liderin aralarındaki stratejik işbirliği anlaşması, Bağdat ile Kürt yönetimleri arasındaki ilişkiler, önümüzdeki aylarda yapılması planlanan Kuzey Irak'taki genel seçimleri ve bölgedeki gelişmelerin ele alınarak değerlendirildiği açıklandı.Barzani, bir soru üzerine Türkiye'de yapılan yerel seçimler ve seçimde DTP'nin elde ettiği sonuca değinirken, “Seçimden dolayı tüm Türkiye halkını kutluyorum. Seçimde elde ettikleri başarıdan dolayı özelliklede Türkiye'deki Kürt halkını kutluyorum. Umarım bu seçimin sonuçları Türkiye'nin içindeki sorunların demokratik bir şekilde, diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasına vesile olur" dedi.Görüşme sırasında, Talabani'nin lideri olduğu Kürdistan Yurtsever Birliği'ndeki yönetim çatlağının da gündeme geldiği ifade edildi.Irak Devlet Başkanı Celal Talabani, 24 Mart'ta Irak'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ortak basın toplantısı düzenlemişti. Talabani bu toplantıda "Bizim önerimiz şu; PKK ya silahlı mücadeleyi bıraksın ya da ülkemizi terk etsin. Biz ilkini temenni ediyoruz, yani silahı bıraksınlar. Herkesin silahını bırakmasını tavsiye ediyoruz. Terör herkese zarar veriyor" diye konuşmuştu.