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Dünya

Talabani 3 yıl sonra ortaya çıktı

Eski Irak Cumhurbaşkanı Talabani, 3 yıl sonra ilk kez partisinin toplantısına katıldı

02 Haziran 2015 15:40

Irak eski Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Başkanı Celal Talabani, 3 yılın ardından ilk kez partisinin 40'ıncı kuruluş yıl dönümü toplantısına katıldı. Milliyet gazetesine yer alan habere göre, toplantıda ayrıca, KYB Politbüro ve KYB Merkez Konseyi üyelerinin yanı sıra, partinin Irak ve Kuzey Irak Bölgesel Parlamentosu'ndaki milletvekilleri ve bakanları da yer aldı.

Halk arasında "Celal Amca" anlamında "Mam Celal" adıyla tanınan Talabani'nin özel doktoru Necmettin Kerim, "Mam Celal'in sağlık durumu çok şükür oldukça iyi, ancak durumu değişim gösterebiliyor" ifadelerini kullandı. 

Talabani, 2012'de beyin kanaması geçirerek Almanya'da tedavi altına alınmış ve geçtiğimiz yaz Süleymaniye'ye dönmüştü. 

 

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