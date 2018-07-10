Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu

Emniyet Genel Müdürlüğünün yeni kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğüne ilişkin tanıtım videosu yayımlandı. Videoda, Güvenlik Dairesi Başkanlığı'na bağlı Takviye Hazır Kuvvet personelinin siyah üniforma giydiği görülüyor. Personelin, sınıf ve saha eğitimleri ile devlet yetkililerinin katıldığı programlar ve spor müsabakalarında görev yaptığı anlar da videoda yer aldı. Kayıtlarda personelin, program ve müsabakalara gelen vatandaşların üzerlerini ayrıntılı şekilde aradığı görülüyor.

247 personel bulunuyor

Alınan bilgiye göre, yeni kurulan birimde şu an itibarıyla 247 personel görev yapıyor. Bu birimdeki personel, Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerinin programları başta olmak üzere mitingler ve ihtiyaç duyulması halinde spor müsabakalarında görevlendirilecek. Müdürlüğün nerede konuşlanacağı ve görevlerine ilişkin çalışmalar devam ediyor.