Takvim'den Star Wars manşeti: Kemal Kılıçdaroğlu Darth Vader, Gürsel Tekin Han Solo, Muharrem İnce Finn!

Takvim gazetesi, CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, “Mars’ta yaşam alanı oluşturduk. 100 kişinin yaşayabileceği bir orada alan oluşturduk" sözlerini geçtiğimiz günlerde vizyona giren "Star Wars: The Force Awakens" (Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor) filmine gönderme yaparak manşetine taşıdı. "Star Mars" başlığıyla yayımlanan haberde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fotoşopla serinin en bilinen karakteri 'Darth Vader'a, Genel Sekreter Gürsel Tekin 'Han Solo' ya, Genel Başkan adayı Muharrem İnce 'Finn'e, Ataşehir'deki rezidans iddialarıyla gündeme gelen milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi 'General Leia'ya, Mars proesini gündeme getiren milletvekili Gülay Yedekci de 'Kraliçe Amidala'ya benzetildi.

Takvim'in bugünkü (19 Aralık 2015) manşetinde yayımlanan haber şöyle:

Çok partili döneme geçilen 1950'den sonra bir daha tek başına iktidar olamayan CHP, tarihi bir projeye imza attı. Akıllara durgunluk veren vaatlere inanılmaması nedeniyle, noterde tasdik formülünü bile deneyen ancak yine oylarını artıramayan CHP'de İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, iktidarın 'yol'unu açıkladı. 78 milyon kilometre uzaklıktakiMars... Evet, duyanları şaşkına çeviren önerinin mimarı Gülay Yedekci, emekli ve asgari ücretliyi Mars'ta memnun edeceklerini söyledi. Yedekçi, "Emekli aylığının artması, asgari ücretin yükselmesi için Mars'ta yaşam alanı planladık. Nasıl bir ilişki var, doğrudan bir ilişki var. Türkiye artık yapay oluşturulan gündemlerden uzaklaşmalı ve kendini bilime, fen bilimleri, teknolojiye doğru yönlendirmelidir" dedi.



Açıklamanın belki biraz garip olduğunu kabul eden Yedekci'nin sosyal medyada fenomen olmasını sağlayan sözleri şöyle: Kent kültür mimarlık alanında daha çok çalışıyorum. Gelecek mimarisi ve geleceğin şehirleri üzerine çalışan Türkiye'deki herhalde benim bildiğim tek akademisyenim. Mars'la ilgili 2-2.5 yıl önce çalışmaya başladık. 100 kişinin yaşayabileceği bir orada alan oluşturduk. Suni atmosferin oluşturulduğu, buradan üç boyutlu printerların götürülerek orada bir yaşam atmosferinin oluşturulduğu bir yaşam alanı var, her şey var orada, bitkilerin üretilebildiği, insanların yaşayabileceği bir ortamın konfor koşulları içerisinde sağlandığı bir alan yarattık.



* Her ışık yılına 4 emekli maaşı

* Asgari ücret ikramiyesi 8 astronot giysisi

* Her vatandaşa uzay yolu tatili

* Mustafa Topaloğlu ile Mars buluşmaları

* Mars'a gelen herkese Venüs bileti bedava



* Milletçe size gülüyoruz. Mars mı? Şaka mı bu yahu.

* CHP'nin iktidarı, dünyada olmaz. Çok ciddiyim.

* CHP'yi Türkiye'den Allah korudu. Düşünebiliyor musunuz Mars hayranı bir partinin iktidarı.

* CHP, 2 Mars bi düz. Gerçek olduğuna inanmak istemiyorum ama gerçek.

* Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkan olduğu bir partiden daha ne beklersiniz?

* Kemal Bey, Gürsel Bey, Muharrem Bey. Bir an önce Mars'a gidin.