Takvim Gazetesi Haber Müdürü: FETÖ’cü subaylar dün gece kalkışma yapmak istediler!

Takvim Gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel, darbe girişimine ilişkin yeni bir iddia ortaya attı. Yüksel, dün gece “FETÖ’cü subayların tekrar bir kalkışma için plan yaptıklarını” öne sürdü.

Mevlüt Yüksel’in Twitter’da paylaştığı mesajlar şöyle:

FETÖ'cü subaylar,dün gece yine,yeni bir kalkışma kalkışma için plan yaptılar.Ancak,alınan tedbirler sayesinde,sessizliğe büründüler.. — Mevlüt Yüksel (@mevlutyuksel) 24 Eylül 2016

CIAMAT&FETÖ'cü subayların,dün geceki kalkışma yapmak istemesi ve tedbir alınınca,sessizce sinmeleri meselesini yazıyorum.Az sonra... — Mevlüt Yüksel (@mevlutyuksel) 24 Eylül 2016

Soruşturma ve güvenlik nedeni ile yer adı vermiyorum.Yazdıklarım doğrudur. ............Alay komutan vekilikışlaya geldi. — Mevlüt Yüksel (@mevlutyuksel) 24 Eylül 2016

.........kışlası personelinide buraya çağırdılar ve bir hareketlilik var dediler. — Mevlüt Yüksel (@mevlutyuksel) 24 Eylül 2016

Hareketliliği bildiren irtibatçı ile yapılan telefon görüşmesinde,darbe girişimine katılan ve tutuklanan kışla komutanının yerine gelen — Mevlüt Yüksel (@mevlutyuksel) 24 Eylül 2016

komutanın dün akşam saatlerinde ivedi şekilde kışlaya geldiğini,"bu şerefsizler yine bişeyler planlıyorlar, .....'da da bir hareketlilik var — Mevlüt Yüksel (@mevlutyuksel) 24 Eylül 2016

"şeklinde konuştuğunu, rütbeli personelini de kışlaya çağırıdığını,telakkuzda olduklarını ve özellikle ihbar konusunda — Mevlüt Yüksel (@mevlutyuksel) 24 Eylül 2016

isminin geçmemesi konusunda ricada bulunmuştur. — Mevlüt Yüksel (@mevlutyuksel) 24 Eylül 2016

Amanpour ile hayali söyleşi

Yüksel, Gezi eylemleri sürecinde CNN International ve kanalın sunucusu Christiane Amanpour’la söyleşi yaptığını idda etmişti. Amanpour, Takvim Gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel’le davalık olmuştu.

Ağaç ile röportaj

Yüksel, Gezi eylemlerinin 18’inci gününde parktaki kızılağaçla dertleştiğinin belirtildiği manşette 'Provokatörler, onu bahane etti. Türkiye'nin altını üstüne getirdi. Gezi Parkı'ndaki o ağaç dile geldi: En büyük eziyeti ben gördüm" ifadeleri kullanmış ve "Ne çektin be kızılağaç" demişti.

ZDF olayı

Yüksel, Alman ZDF kanalı önüne gitmiş, kanalın yöneticisi olduğunu iddia ettiği Alexander Stock isimli kişiyi “Gördüğünüz gibi elleri cebinde” diye eleştirmişti. Daha sonra Birgün’den Burak Atabay’a konuşan Sotck, “Bizimle konuşmadı dahi. Hiçbir şekilde bir görüşme için bize bir soru sormadı” demişti.