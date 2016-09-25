Takvim Gazetesi Haber Müdürü: FETÖ’cü subaylar dün gece kalkışma yapmak istediler!

Takvim Gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel, darbe girişimine ilişkin yeni bir iddia ortaya attı. Yüksel, dün gece “FETÖ’cü subayların tekrar bir kalkışma için plan yaptıklarını” öne sürdü.
Mevlüt Yüksel’in Twitter’da paylaştığı mesajlar şöyle:
Amanpour ile hayali söyleşi
Yüksel, Gezi eylemleri sürecinde CNN International ve kanalın sunucusu Christiane Amanpour’la söyleşi yaptığını idda etmişti. Amanpour, Takvim Gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel’le davalık olmuştu.
Ağaç ile röportaj
Yüksel, Gezi eylemlerinin 18’inci gününde parktaki kızılağaçla dertleştiğinin belirtildiği manşette 'Provokatörler, onu bahane etti. Türkiye'nin altını üstüne getirdi. Gezi Parkı'ndaki o ağaç dile geldi: En büyük eziyeti ben gördüm" ifadeleri kullanmış ve "Ne çektin be kızılağaç" demişti.
ZDF olayı
Yüksel, Alman ZDF kanalı önüne gitmiş, kanalın yöneticisi olduğunu iddia ettiği Alexander Stock isimli kişiyi “Gördüğünüz gibi elleri cebinde” diye eleştirmişti. Daha sonra Birgün’den Burak Atabay’a konuşan Sotck, “Bizimle konuşmadı dahi. Hiçbir şekilde bir görüşme için bize bir soru sormadı” demişti.