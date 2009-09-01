Takvim etkisi kaldırılmış sanayi ürünlerine ne oldu?

Kullanıcılar ile karar alıcıların verilerini karşılaştırmak için kaldırılan takvim etkisi sanayi ürünlerinin yüzde 12 düştüğünü gösterdi.



Takvim Etkisinden Arındırılmış Aylık Sanayi Üretim Endeksi haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 azalarak 107.7'ye geriledi. Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Endeks ise bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalış gösterdi. Sanayi üretimi haziranda yüzde 9,7 daralmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Takvim Etkisinden Arındırılmış Aylık Sanayi Üretim Endeksi'ni dün açıkladı. Kullanıcılar ile karar alıcıların ardışık aylara ait verilerini karşılaştırabilmelerine imkân sağlamak amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliği ile kısa dönemli ekonomik göstergelerde mevsim ve takvim etkilerinden arındırma çalışmalarına Aylık Sanayi Üretim Endeksi'yle başlandı. Bu çalışmalarda Avrupa İstatistik Ofisi'nin tavsiyelerine uygun yöntemler kullanan TÜİK, Toplam Sanayi Üretim Endeksi'ne ait mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler yayımladı.



TÜİK'in açıkladığı haziran ayı verilerine göre takvim etkisinden arındırılmış aylık sanayi endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 107.7'ye geriledi. Son 5 yıllık veriler incelendiğinde, endeksin bir önceki yıla göre değişimi ilk kez 2008 yılının ağustos ayında düşüşe geçti. Bu seyir, 2009 yılında da devam etti. Ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre takvim etkisinden arındırılmış aylık sanayi üretim endeksi yüzde 21,8, şubatta yüzde 22, martta yüzde 20,8, nisanda yüzde 18,8, mayısta yüzde 13 düşüş gösterdi. Haziranda ise bu oran yüzde 12 düşüş olarak gerçekleşti.



Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Endeks ise bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalışla 99.3'e geriledi. TÜİK, bir önceki döneme ait verilerin karşılaştırılmasında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriler kullanmayı tercih etti. 2009 yılının ilk ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 azalan endekste, şubatta yüzde 0,2, martta yüzde 1,1 düşüş yaşanırken, endeks nisanda yüzde 0,1, mayısta ise yüzde 0,8'lik bir artış gösterdi.

