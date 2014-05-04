Takvim: Emniyet Müdürü Zarrab'dan rüşvet istedi

Fatih İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı iken, 17 Aralık soruşturmasının bir numaralı şüphelisi olduğu belirtilen Reza Zarrab’ın üst düzey bir yetkiliye rüşvet vererek, görevden alınmasını sağladığı iddia edilen Orhan İnce hakkında Zarrab'dan rüşvet isteme iddiasıyla soruşturma açıldı.

Nazif Karaman‘ın Takvim gazetesinde yer alan haberine göre, İnce hakkında yapılan inceleme sonunda rüşvete karıştığı öne sürüldü. İncelemenin ardından yazılan müfettiş raporunda kurye Adem Delgec'in "Orhan İnce 1 milyon dolar istemem için beni Zerrab'a gönderdi. O parayı alırsa mesleği bırakacaktı" sözleri yer aldı.

17 Aralık operasyonunun ardından “Reza Zarrab’tan rüşvet istediği” iddiasıyla soruşturma açılan Orhan İnce hakkında müfettiş incelemesi tamamlandı. İki polis baş müfettişi tarafından hazırlanan araştırma raporu savcılığa gönderildi. Müfettiş raporunda “İnce'nin rüşvete karıştığı ve yetkisi ile nüfuzunu çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullandığı” belirtildi. 11 sayfadan oluşan raporda Reza Zarrab tarafından gündeme getirilen rüşvet ve yetkisini ve nüfuzunu çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullanma iddiaları incelendi.

'İnce, Zarrab'tan 1 milyon rüşvet istedi'

Müfettişlere cezaevinde olduğu dönemde ifade veren Reza Zarrab, Orhan İnce ile Kapalıçarşı'da iş yaptığı dönemde tanıştığını, İnce'nin o dönemde Kapalıçarşı Karakolu amiri olduğunu belirtti. Geçtiğimiz yıl şahsın ofisine aracılar göndererek kendisinden 1 milyon dolar rüşvet istediğini, aksi takdirde MASAK'a asılsız ihbarda bulunmakla gözünün korkutulduğunu belirten Reza Zarrab, bu talebi de geri çevirince 12 Ağustos 2013 günü gelen bir telefonda ölümle tehdit edildiğini kaydetti. Bu tehdit üzerine Asayiş Şube'ye şikayetçi olduğunu, verdiği ifadenin bir süre sonra Orhan İnce'nin eline geçtiğini öğrendiğini kaydetti. Tahkikat çerçevesinde birçok ifadeye başvuruldu. İfadesi alınan şahıslar Orhan İnce'nin Reza Zarrab'tan 1 milyon dolar rüşvet istediğini savundu.

Adem Delgeç isimli tanık, Orhan İnce'nin kendisini kullanarak Reza Zarrab'dan menfaat sağlamaya çalıştığını öne sürerek şöyle konuştu:

"Reza'ya, 'MASAK'a şikayet edeceğim' diye söylememi istedi. 'En azından iki milyon verirse hayatımız kurtulur, ben de mesleği bırakırım. Korkma, biz polisiz, arkandayız' diye tembihte bulundu." Başka bir sefer ise bir restoranda buluştuklarını ve Orhan İnce'nin Zarrab'tan 1 milyon dolar istemesini tembihlediğini kaydeden Delgeç, "Yanımda amca oğlu Adnan Delgeç de vardı. 'Arkandayım korkma' dedi.”

Belgeleri gazeteciye verdi

Raporda yer alan Mustafa Öz isimli tanık ise Orhan İnce'nin Şeref Deveci ile bir gazeteye gidip tanıdıkları bu gazeteciye Reza Zarrab ile ilgili belge ve bilgi verdiğini ifade etti. Şeref Deveci de ifadesinde bu iddiayı doğruladı.

Zarrab'ın Bugün gazetesinde çalışan bir muhabir tarafından hakkında olumsuz haber yapılmaması karşılığında bir milyon dolar rüşvet istediği de dava kayıtlarına geçmişti. Orhan İnce ise Reza Zarrab'ın iş yaptığı bölgelerde görev yaptığı için şahsın kendisi ile samimi olmaya çalıştığını, para talebinde bulunduğu iddialarının ise iftira olduğunu belirtti. 1 milyon dolar verilmemesi durumunda MASAK'a Adem Delgeç kanalı ile şikayette bulunacağı iddiasını da kabul etmeyen Orhan İnce, Adem Delgeç ve arkadaşlarının olaya kendi adını karıştırdıklarını, bunun asılsız olduğunu söyledi.

Cezaevinde olduğu dönemde müfettişlere ifade veren Reza Zarrab, Orhan İnce ile Kapalıçarşı'da iş yaptığı dönemde tanıştığını, İnce'nin o dönemde Kapalıçarşı Karakolu amiri olduğunu belirtti. İnce'nin dükkanında yaptığı tadilat sırasında kendisinden 100 bin dolar para istediğini, reddettiğini, bunun üzerine çarşı giriş çıkışlarında kendisine zorluk çıkarıldığını ifade etti. Geçtiğimiz yıl şahsın ofisine aracılar göndererek kendisinden 1 milyon dolar rüşvet istediğini, vermeyince de 12 Ağustos 2013 günü gelen bir telefonda ölümle tehdit edildiğini kaydetti.

Sahteciliğe teşebbüs

17 Aralık operasyonunun ardından gündeme gelen iddialar arasında “Reza Zarrab’ın, Fatih Emniyet Müdür Yardımcısı Orhan İnce’nin 400 bin dolar rüşvet karşılığı başka bir ile atanmasını sağladığı müdürün meslekten atılması için 3 milyon dolar daha rüşvet verdiği ve bu işlem için müdür hakkında suç duyurusunda da bulunulduğu” ifadesi yer almıştı.

Operasyonun ardından konuşulan bir diğer iddia ise, İçişleri Bakanı Muammer Güler tarafından Fatih'ten Zonguldak'a sürüldüğü iddia edilen İnce'nin, “bir hırsızlık soruşturmasında ifadeleri değiştirmek suçundan görev yerinin değiştirildiğiydi.” İnce hakkında "Resmi belgede sahteciliğe teşebbüs" suçundan dolayı 3 yıldan 8 yıla kadar hapis istemiyle soruşturma açılmıştı.

Rapor savcılıkta

İki müfettiş tarafından hazırlanan raporda, 4. Sınıf Emniyet Müdürü Orhan İnce hakkında ortaya atılan rüşvet iddiaları ve yetkisi ile nüfuzunu kötüye kullanarak çıkar sağlama suçunun oluştuğu kanaati bildirildi. Söz konusu rapor, emniyet tarafından savcılığa ulaştırıldı. Diğer taraftan Zonguldak Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Orhan İnce'nin bir süre önce idari yargı kararıyla İstanbul'daki görevine döndüğü ortaya çıktı.