Takvim: Dünya, ilk milli savaş gemimizi görünce tokat yemişe döndü, korku dolu çığlıklar yükseldi!

Türkiye'nin ilk yerli uçak gemisine ilişkin bir haber yayımlayan Takvim gazetesi, "Büyüyen Türkiye'yi hazmedemeyen dünya, ilk milli savaş gemimizi görünce tokat yemişe döndü. ABD ve İngiliz medyasında, 'dengeler değişecek' diye korku dolu çığlıklar yükseldi" iddiasında bulundu.

"Daha denize inmeden tüm dünyaya korku salan savaş gemimizde yok yok" denilen haberde, "Bin komando, 50 tank, 10 helikopter, en az 7 savaş uçağı ve 60 zırhlı aracı taşıyabilecek olan gemi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizden intikal gücü için kilometre taşı olacak" ifadeleri yer aldı.

Takvim'de yer alan haberin tam metni şöyle:

Büyüyen Türkiye'yi hazmedemeyen dünya, ilk milli savaş gemimizi görünce tokat yemişe döndü. Psikolojik mücadele başladı. ABD ve İngiliz medyası, 'dengeler değişecek' diye korkuya kapıldı...

Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi, dünyayı endişelendirdi. Yeni Türkiye'nin gücünü gören ülkeler paniğe kapıldı. 2021 yılında tamamlanacak olan savaş gemimizin ayrıntılarının belli olmasıyla ABD ve İngiliz medyasından korku dolu çığlıklar yükseldi. Amerikan medyası, "Türkiye, savaş gemisini denize indirdiği anda, bölgede dengeler değişecek. Çünkü, Türkiye, bölgenin en güçlü ülkesi olmak için planları başarıyla uyguluyor" diye yazdı.

"Hiç hoşlarına gitmedi"

İngiliz askeri savunma haber siteleri de, Türkiye'nin savaş gemisinin hayata geçirmesinin artık yüzde 100 olduğunu belirtti. Bunun da, bölge ülkeleri tarafından pek hoş karşılanmayacağına dikkat çekti. Öte yandan, daha denize inmeden tüm dünyaya korku salan savaş gemimizde yok yok... Bin komando, 50 tank, 10 helikopter, en az 7 savaş uçağı ve 60 zırhlı aracı taşıyabilecek olan gemi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizden intikal gücü için kilometre taşı olacak.