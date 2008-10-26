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Takvim değişikliği

Fortis Türkiye Kupası Grup 1. hafta ve Turcell Süper Lig'de 9. hafta maçlarının programında değişiklik yapıldı.

26 Ekim 2008 03:00


Fortis Türkiye Kupası Grup 1. hafta ve Turcell Süper Lig'de 9. hafta maçlarının programında değişiklik yapıldı.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Fortis Türkiye Kupası'nda daha önce 29 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de yapılacağı duyurulan Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması, 30 Ekim Perşembe gününe alındı.

Daha önce 30 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de yapılacağı açıklanan Ankaragücü-Fenerbahçe karşılaşması ise 29 Ekim Çarşamba gününe alındı.

FORTİS TÜRKİYE KUPASI 1. HAFTA MAÇLARI
29 Ekim Çarşamba:

14.00 Kayserispor-Altay (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Atatürk)

14.00 Denizlispor-Manisaspor (Denizli Atatürk)

14.00 Sivasspor-Konyaspor (4 Eylül)

14.00 Eskişehirspor-Bursaspor (Eskişehir Atatürk)

16.00 Gaziantepspor-Trabzonspor (Kamil Ocak)

20.00 Ankaragücü-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)



30 Ekim Perşembe:

16.00 Ankaraspor-Galatasaray (Yenikent ASAŞ)

20.00 Beşiktaş-Antalyaspor (BJK İnönü)



LİGDE DE PROGRAM DEĞİŞTİ
Kupa'da maç tarihleri birbiriyle değişen Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın oynayacağı tarihler ligin 9. haftasında da yer değiştirildi.

Daha önce 1 Kasım Cumartesi saat 19.00'da oynanacağı açıklanan Kayserispor-Beşiktaş karşılaşması 2 Kasım Pazar günü saat 15.00'e, daha önce 2 Kasım Pazar günü saat 15.00'de yapılacağı duyurulan Eskişehir-Fenerbahçe maçı ise 1 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'a alındı.



TURKCELL SÜPER LİG’DE 9. HAFTA PROGRAMI

1 Kasım Cumartesi:

14.00 Hacettepe-Konyaspor (Ankara 19 Mayıs)

15.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Eskişehirspor-Fenerbahçe (Eskişehir Atatürk)

2 Kasım Pazar:

14.00 Kocaelispor-Ankaragücü (İsmetpaşa)

14.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Ankara 19 Mayıs)

14.00 Bursaspor-Ankaraspor (Bursa Atatürk)

14.00 Sivasspor-Denizlispor (4 Eylül)

15.00 Kayserispor-Beşiktaş (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Atatürk)

19.00 Galatasaray-Gaziantepspor (Ali Sami Yen)

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