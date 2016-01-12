Takvim: Amerika tek başına yönetemeyeceğini anladı, Ortadoğu'yu bize devretmek zorunda!

Takvim gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, ABD’nin Ortadoğu’yu tek başına yönetemeyeceğini anladığını iddia ederek, “Ortadoğu'yu müttefik olarak bize devredecekti. Etmek zorundaydı” dedi.

Musul’un Başika kampındaki Türk askerlerinin oradan çıkmayacağını savunan Diler, asker sayısının da artacağını söyledi. Ergün Diler yazısında, “Kürtler'i ve enerji noktalarını biz koruyacağız” ifadelerine yer verdi.

Takvim gazetesinin 1. sayfasında Ergün Diler’in yazısı şöyle aktarıldı:

"ABD, dünyayı tek başına yönetemeyeceğini anladı. Ortadoğu’yu bize devretmek zorunda… Türk askeri Başika’dan çıkmayacak. Sayısı da artacak. Kürtler’i koruyacağız. Askerimiz her yerde bayrak gösterecek. Bölgesel güç olacağız.”

Ergün Diler’in Takvim’de “Süper güç” başlığıyla yayımlanan (12 Ocak 2015) yazısının tamamı şöyle:

Amerika'da Başkan aday adaylarından Trump aralıksız olarak öne çıkartılıp Müslümanlar ve İslam üzerinden saldırılarda bulunuyor. Rus uçağı düşürüldü malum. Irak'taki karışıklık bir türlü bitmiyor ve bitmeyecek.

Çin finansal olarak çalkalanıyor.

Avrupa tedirgin. Charlie Hebdo ve Paris katliamları sonrası kimsenin keyfi ve güvencesi yok. Suudi Arabistan ara vermeden petrol üretimini artırıyor ve fiyatları düşürüyor. İran içeride çok ama çok sıkıntılı. Suriye'deki tablo herkesin gözleri önünde.

Her taraf karışıkken Amerika faize ufak bir dokundu ve paralar oraya akmaya başladı.

17 Aralık'tan bu yana 500 milyar dolar Amerika'ya yani anavatanına döndü.

NELER OLUYORDU? Kim ne yapmak istiyordu?

Amerika, Afganistan'a ve Irak'a girdi.

Askerleriyle. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise Avrupa'ya zaten girmişti. Mesela Amerika Almanya'da 179 ÜS kurmuş ve burada 40 bin asker tutuyordu. Japonya da farklı değildi. 109 ÜS'te 50 binden fazla birliği hazır bekletiyordu. Avrupa'daki toplam ÜS sayısını bilen yoktu! Ama Güney Kore'de 85 ÜS'te 30 bine yakın asker vardı.

İrili ufaklı 74 ülkede Amerikan DEVLETİ kendini ordusuyla gösteriyordu. Denizlerdeki durum daha da ilginçti! Her yerde gemileri, uçak gemileri, denizaltıları vardı. Nükleer etkisi olanlar hem de! Dünyayı önlerine alıp "Biz nasıl ayakta kalırız?" sorusunun gereğini yapıyorlardı. En büyük rakipleri de İngiltere'ydi. İmparatorluğu onlardan geri almak ve hiç bırakmak istemiyorlardı! Ama sorun vardı!

Amerika yaklaşık 80 ülkede asker beslemek, denizlerde bayrak göstermek için PARAYA ihtiyaç duyuyordu. Herkes gibi! Bu para DOLAR 'dı. 10 liralık üretim yapıyorlar ancak kasalarına 15 lira geliyordu!

Bu para da yani kritik 5 lira ÜS'lerinin bulunduğu Japonya ile Çin'den geliyordu.

Bu iki ülke ROBOT gibi yaşayıp işçi haklarını hatırlamadan çalışarak üretiyor ve ARTI paralarını Amerika'ya yolluyordu!

PARA huzurlu, güvenli ve güçlü bir liman arardı! Amerika böyle bir yerdi! Herkes parasını götürüyor, bırakıyor, kimsenin aklı arkada kalmıyordu. Çünkü koca bir devlet koruyucuydu! Denizde, havada, karada ve uzayda rakip yoktu ve güvendeydi! Paraların başına bir şey gelmezdi!

Ancak Çin son dönemde daha fazla üretip öne çıkarken rengini de belli etti. Oyun kurma peşinde olduğunu gösterdi. O da Müslüman coğrafyaya inip kalmak istiyordu.

Bu nedenle de bize her türlü şarta "Evet!" diyerek Hava Savunma Sistemi vermek istiyordu. Birlikte üreterek hatta... Şifreleri bize bırakarak hatta! Olmadı! DOLAR üzerinden giden Amerika şimdi yeni bir oyunu sahneye koymaya başladı!

Bunun yansımalarını yakında göreceğiz!

Zaten ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile İkinci Başkanları neden geliyordu ki!

Bize ihtiyaçları vardı! Washington, Çin ve Japonya'nın ürettiklerinin fazlasını tutmaktan vazgeçecekti. Yani kendi refahını, lüksünü, güvenliğini sağlamak için DIŞARIDAN gelen o 5 LİRAYI yakında almayacaktı.

Almayacaktı ama bu 5 liralık farkı nasıl kapatacaktı? İşte bunun için 80'e yakın ülkedeki operasyonlarını azaltacaktı. Her yerde asker bulundurmayacak, sayıları azaltacak, stratejik bulduğu yerlerde yaşamaya devam edecekti.

Defalarca yazdım! Türkiye İngilizler'in kontrolünde olan bir ülkeydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika girip İKTİDARI aralarında paylaştılarsa da hiçbiri bizim dostumuz değildi. Kağıt üzerinde NATO üyesiydik. Kıbrıs Harekatı'nda gördük!

Ambargo yedik! Yalnızlığın kitabını yazdık!

İşte İngiltere içeride yara almaya başladıktan sonra Amerika ilk KEZ BİZE GERÇEKTEN MÜTTEFİK OLMAK İÇİN TEK LİFTE BULUNDU! Bundan öncekiler yalan dolandı... Hep bizim kaybettiğimiz dönemlerdi. Acının bize düştüğü dilimlerdi!

Amerika DOLAR üzerinden kendini anavatanına bağladı. Bir süre sonra Çin ve Japon ekonomilerini küçültecek, onların parasını almadığı gibi fazla kazanmalarının da önüne geçecekti. Onlar da AVRASYA pazarına giremeyecekleri için sıkıntı içine düşeceklerdi. Amerika tek başına yönetemeyeceğini anladı. Ortadoğu'yu MÜTTEFİK olarak bize devredecekti. Etmek zorundaydı.

Daha önce söyledim! BAŞİKA'ya Türk askeri girdi ve çıkmayacak. Sayısı da artacak.

Kürtler'i ve enerji noktalarını biz koruyacağız.

Trafiğe de biz bakacağız. Peki neden devamlı Kürt meselesi konuşuluyor? Ben de neden durmadan bu noktaya atış yapıyorum?

Açalım...

Irak'a giren de, Ebu Garip'teki insanlık dışı fotoğrafları el altından veren de Amerika'ydı!

Kalıcı olmadığı için fotoğrafları veriyordu.

Kötü yüzünü gösteriyordu! Fazla kalmayacağı için! Amacı oralara demokrasi falan getirmek değildi. Bu, masaldı. Öyle olsa farklı siyasi hareketler, ideolojiler oluşur ve bu akımların medyasından bunları izlerdik! Yoktu. Çünkü Irak'ı üçe bölmek istiyorlardı. Böldü de. Kürtler ayrıydı. Bu yüzyılın planı KÜRTLER üzerinden kuruluyordu. Irak'ın kuzeyi bize gelince zaten Kürtler'in en çok yaşadığı Türkiye daha da büyük çekim merkezi olacaktı...

Olacaktı ama bizi ne bekliyordu?

Sadece Irak değil, Suriye ve İran'daki Kürtler de bir süre sonra istesek de istemesek de bize akacaktı! Fizik kanunu! Kaçamazsınız!

Peki Kürtler Ankara'ya bağlandıkça kim çözülecekti! Evet! Suriye ve İran!

İran kimdi?

Çin'in en büyük ortağı, enerji tedarikçisi!

Tahran sadece Pekin'e güvenirdi! Ama Washington yeni dönemde Çin'in üretimini düşürecekti. Onlardan aldığı bazı kalemlerden vazgeçecekti. Kendi yapacaktı. Böyle olunca da Çin daha az üretecek ve daha az kazanacaktı. Ama en güvenli yer olduğu için de parasına Amerika'da tutmaya devam edecekti. Başka şansı yoktu! Moskova'ya ya da Şam'a götüremezdi! Değil mi? Japonya'da aynı şekilde...

Bu iki ülke yani Japonya ve Çin küçülürken İran çözülecekti! Zaten kendi içinde bunu tartışıyorlardı! Çünkü Amerika, İran'ın Çin için bir çıkış kapısı olmasını istemiyordu! İşini de şansa bırakmak gibi niyetleri yoktu! Savaşmadan bitirecekti! Planı buydu!

Washington'ın gücünü çektiği yerlere birilerinin gitmesi gerekiyordu! Ortadoğu'da bu Türkiye olacaktı. Başika'da başlayan KÜRTLER'i koruma modeli giderek genişleyecekti. Türk askeri Araplar'a karşı da Kürtler'i savunacaktı. Biz Kürtler'i savundukça doğal olarak bütün Kürtler buraya koşacaktı. Genişleyecek ve enerjiyle buluşacaktık. Askerimiz her yerde bayrak gösterecekti. Bölgedeki süper güç biz olacaktık...

Çünkü Amerika her yerde olmaya çalışarak bunu yapamıyordu. Buraya kadar geldi!

Ülkesini seven aydın, gazeteci, sanatçı, ressam, müzisyen bazı isimler çok tedirgin!

Ülkenin battığını, bittiğini söylüyorlar. Ama öyle değil. Gerçekten değil. Ülke daha da büyüyecek. Hiç ummadığınız kadar kudretli olacak. Büyük oyunda bize düşen bu!

Aksi, içeride savaş!

Rus uçağı düşürüldüğünde herkes savaştan söz ediyordu! Ben gülüyordum.

Daha önce yazdım! Clinton'ın Genelkurmay Başkanı "Biz dünyayı Rusya ile bölüştük. Roller belli. Herkes gereğini yapıyor. Dünyayı böyle idare ediyoruz.

Herkes de bu tiyatroyu seyrediyor!" demişti!

Türkiye yürüyecekti. İstesek de durduramazdık. Çin, Japonya, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Hollanda, Danimarka, İspanya, Portekiz yapamıyor!

Yapamaz da!

Amerika'nın refahı için, zenginliği için, güvenliği için ORTADOĞU eski sahibine verilmeliydi! OLAY BUYDU!

Amerikalı'nın refahı ve güvenliği için TÜRK 'ün tarihine, dinine, gücüne ve aklına ihtiyaçları vardı. KAZAN KAZAN yani! Bunu anlamak yerine birbirimizi incitip duruyoruz! Bir faydası var mı?

Büyük, etkili, zengin, güçlü DE V BİR ÜLKEDE yaşamaktan neden rahatsızlık duyuyorsunuz!

İtirazınız olabilir! Ama önce anlayın!

Trump'la birlikte İslam karşıtlığı artacak!

Daha doğrusu artan karşıtlığı Trump diline doladı! Bir şeyden uzak duruyorsan onun bir yerde temsil edilmesi gerekirdi! Neresiydi bu? Arabistan? Yok, zaten ortaklar! Körfez? Mümkün değil. İçiçeler. Ürdün? İnandırıcı değil. Mısır? Yok, değil! Afganistan'daki bir mağara? Şaka mı!

YOK, YOK, YOK!

Kağıt üzerinde hepsi! Bir şeyi karşılarına aldıkları zaman o ideolojinin YÜKSELMESİ şarttı! Kronik hale getirip sonra da tavan yaptırılması gerekecekti. Türkiye gelince MÜSLÜMAN TERÖRİST OLMAYACAKTI (!) Zencilere etmedikleri kalmadı, sonra oturup onların içinden birini BAŞKAN seçtiler!

İtiraz etmeden önce anlayın! Anlayın ki katkı verin! Vagonlardan birinde siz de olun!

Hem siz hem devletiniz yücelsin...

Doğru olan da bu!

Ya da çıkın ve bunu engellemeye çalışın!

Bakalım ne olacak! Şansınız yok! Benden duymuş olmayın!