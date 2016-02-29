Takvim: 120 Alman ajan, YPG ve PKK saflarında savaşıyor

İktidara yakın Takvim gazetesi, 120 Alman ajanın YPG ve PKK saflarında savaştığını öne sürdü. "Günter Rüstem!" başlığıyla yayımlanan haberde, "Almanya'nın en büyük gazetelerinden Bild'in, 120 Alman vatandaşının YPG ve PKK için savaştığını yazan gazete bu kişilerin ajan olduğuna ve Türkiye'ye karşı yapılan eylemlere karıştığına ise değinmedi. Gazete Almanların gönüllü olarak PKK ya da YPG saflarında çatışmaya katıldıklarını iddia etti" ifadeleri kullanıldı.

Haberde ayrıca, 27 Ağustos 2015'te, Alman istihbarat servisi BND'ye bağlı 7 ajanın Kandil'e çıktığını ve Rüstem Cudi kod adlı Alman ajanın (Günter H.) burada öldüğüne dair yaptıkları haberi hatırlatarak, "Terör örgütlerine destek veren Almanya'dan sonunda itiraf geldi" dendi.

Gazetenin bugünkü nüshasında yer alan (29 şubat 2016) haber şöyle:

"Terör örgütlerine destek veren Almanya'dan sonunda itiraf geldi. Alman Bild gazetesi 120 vatandaşının YPG ve PKK saflarında savaştığını itiraf etti. Ajanların Türkiye'ye karşı operasyonlara karıştıkları konusuna ise girilmedi...

Takvim yazdı tüm dünya duydu, Almanlar da artık gizlemekten vazgeçti. Avrupa'nın kanlı terör örgütü PKK'ya destek verdiğini kanıtlayan Takvim 27 Ağustos 2015'te Alman istihbarat servisi BND'ye bağlı 7 ajanın Kandil'e çıktığını yazmıştı. Teröristlere bomba yapımından şehir savaşlarına kadar her konuda eğitim veren Almanlar'dan biri olan Dilsoz Bahar kod adlı Kevin Joachim'in ise TSK'nın düzenlediği hava harekatında öldürüldüğü öğrenilmişti.



Rüstem ölünce deşifre ettiler



7 Alman ajanı komutan eden Rüstem Cudi kod adlı Alman (Günter H.) de daha sonra ölmüştü. Almanya'nın PKK terörüne verdiği desteği kanıtlayan bu gerçek üzerine Alman makamlar hiçbir açıklama yapmadı ancak aylar sonra Almanya'nın en büyük gazetelerinden Bild bu kirli ilişkinin doğruluğunu duyurdu. 120 Alman vatandaşının YPG ve PKK için savaştığını yazan gazete bu kişilerin ajan olduğuna ve Türkiye'ye karşı yapılan eylemlere karıştığına ise değinmedi. Gazete Almanların gönüllü olarak PKK ya da YPG saflarında çatışmaya katıldıklarını iddia etti. Gerek Suriye gerekse Irak'ta kaç Alman'ın hayatını kaybettiği konusunda ise net bir bilgi verilmedi. Haberde Alman ordusunda ve daha sonra Fransız ordusunun özel birimi olan Yabancı Lejyon'da uzun yıllar komutanlık yapan, YPG saflarındaki Rüstem Cudi kod adlı Günter Helsten'in 23 Şubat'ta Şadadi kasabası yakınlarında bir DAEŞ operasyonu sonucu öldüğü de yazıldı. Günter Helsten'in PKK içindeki 7 kişilik BND birliğinin komutanı olduğu anlaşıldı. Gazete diğer Almanlar'ın kimlikleri hakkında bilgi vermezken PKK ve YPG'nin sosyal medya hesaplarında onlarca Alman'ın varlığından bahsediliyor. Bunlardan Botan Rojava kod adlı bir Alman'ın "YPG'ye katılarak rüyalarımı gerçekleştirdim"

sözü Alman medyasında büyük yer bulmuştu.







YPG ve PKK içinde görev yapan diğer Almanlar, terör örgütünün sosyal medya hesaplarında yer alıyor.







23 Şubat günü öldürülen Günter Helsten, geçmişte Alman ordusunda subaylık yaptı. Daha sonra Fransız Ordusu'nun Lejyoner Birliği'nde komutan olarak görev yaptı.







Takvim , Kandil'e giderek PKK ve YPG teröristlerini eğiten 7 kişilik Alman BND ajanı timini 27 Ağustos 2015'te yazmıştı. Alman ajanlardan Kevin Joachim, PKK hedeflerini vurmak için Kandil'e yapılan hava saldırısında öldürülünce terör örgütü ve BND arasındaki bağlantı ortaya çıkmıştı."