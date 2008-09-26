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Spor

Taktik prova

26 Eylül 2008 03:00

İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını ara vermeren sürdüren Beşiktaş’ta futbolcular dün akşam basına kapalı gerçekleştirilen idmanda taktik çalıştılar

Serdar Özkan dışında antrenmanda tam kadro yer alan oyuncular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar. Kulüp doktoru Ayhan Serdar Özkan dışında İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında oynamayacak durumda futbolcu olmadığını belirtti. Siyah-beyazlı ekip bugün yapacağı çalışmayla İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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