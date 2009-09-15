Taksiye zam geldi, gece tarifesi kalktı

İstanbul'da taksi ücretleri yeniden düzenlendi. Yeni tarifeyle, 2 TL olan taksimetre açılış ücreti 2,5 TL'ye, 1,3 TL olan kilometre başına ücret de 1,4 TL'ye çıkartıldı. Gece tarifesi de kaldırıldı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın zam talebini değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), taksimetre açılış ücretini 2 TL'den 2,5 TL'ye, kilometre başına ücreti 1,3 TL'den 1,4 TL'ye çıkarttı. İlk 10 dakikası ücretsiz olmak üzere sonraki 5 dakikalık periyotlarla bekleme ücreti ise 0,25 TL olarak kaldı.

Düzenleme kapsamında gece tarifesini kaldıran UKOME, Silivri, Çatalca, Şile, Büyükçekmece, Sultanbeyli, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde çalışan ''C'' ve ''M'' seri plakalı taksiler için ilçe hudutları dışına çıkılması durumunda sınır dışında kalan mesafe için kilometre ücretinin yüzde 50 zamlı uygulanması, bu araçların ilçe dışlarına yolcu götürebilecekleri, ancak gittikleri yerlerden yolcu alamayacakları, merkezi alanda çalışan ''T'' seri plakalı ticari araçların da söz konusu ilçelere yolcu götürebilecekleri, ancak buralardan yolcu alamayacakları uygulamasına devam edilmesini kararlaştırdı.

UKOME, köprü ve otoyol geçiş bedellerinin tamamının da müşteriden alınması uygulamasının devamı yönünde karar aldı.

Kadıköy, Seyrantepe, Zeytinburnu, Beşiktaş ve Aksaray'da belirlenen noktalarda 16 Eylül Çarşamba günü saat 24.00'e kadar taksimetrelerini ayarlatacak olan taksiciler, 17 Eylülde yeni tarifeyi uygulayacak.

'Taksici esnafı zor geçiniyor'

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Semih Kaçanoğlu, yeni düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul gibi günden güne büyüyen bir mega şehirde 24 saat hizmet veren taksici esnafının son dönemlerde büyük sıkıntılar çektiğini bildirdi.

Trafiğin artık günün her saatinde yoğun olduğunu, bu yoğun trafikte çalışan esnafın mazot ve LPG giderlerinin artmasıyla birlikte iş yapma olasılığının da yarı yarıya düştüğünü öne süren Kaçanoğlu, ''15 Aralık 2007 tarihinde aldığımız yüzde 15'lik taksi zammının üzerinden 20 ay geçmiştir. Bu yüzden büyük ölçüde mağdur olunmaktadır. Taksici esnafı günlük kazancı ile zor geçinmektedir'' dedi.

Kaçanoğlu, gece tarifesinin kaldırılmasına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu: ''Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle 18 bin taksinin gece işlerinin azaldığından dolayı müşteri bulamamaktan şikayet eden esnafımız ile yapılan toplantılarda, gece tarifesinin kalkması konusunda karar alınmıştır. Esnafımızın işlerinin artacağını tahmin etmekteyiz. Esnafımızın mağdur olmaması açısından da açılış yüksek tutulmuştur.”