Taksitli alışverişten abonelik hizmetine, konut alımından noter işlemlerine: Tüketiciyi korumak için 5 yeni düzenleme yolda

Tüketicilerin en çok şikâyete konu ettiği alanlar ve ortaya çıkan haksızlıkları gidermek için yeni bir çalışma başlatıldı. Taksitli alışverişten abonelik hizmetine, konut alımından devre tatil satışına kadar tüketici aleyhine olan birçok başlık için teklif hazırlanıyor. Taslak üzerindeki çalışmalar başladı.
Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, Ticaret Bakanlığı, bu alandaki eksik ve hatalı uygulamaları saptadı. Tüketiciden gelen şikâyetler ve dava konusu olan alanlarda yapılması planlanan yasal değişiklikler, AKP kurmaylarıyla masaya yatırıldı. Kamuoyunu yakından ilgilendiren konularda yapılması planlanan düzenlemeler, teklif haline getirildikten sonra TBMM’ye sevk edilecek.
İşte düzenlemedeki bazı başlıklar:
- Taksitli satışlarda tüketici aleyhine olan bazı konularda düzenlemeye gidilecek. Örneğin, bu tür sözleşmelerde belli bir taksit sayısını ödeyemeyince temerrüde düşme uygulamasında tüketici lehine değişiklik yapılacak, süreler yeniden düzenlenecek. Tüketicinin cayma hakkına ilişkin kolaylık getirilecek. Araç kiralama sözleşmelerinde yaşanan sorunlar da bu çalışmanın konusu olacak.
- Noter huzurunda yapılan satış vaadi sözleşmeleri sırasında alıcı, dairenin ipotekli mi hacizli mi yoksa başka birine satışı yapılmış mı bunları görebilecek. Tapuda değişiklik gerektiren her konu noterde yapılacak.
- Gayrimenkul alım-satım sözleşmelerinde de yeni düzenlemeler yapılacak. Satış vaadi sözleşmelerinin noter huzurunda yapılmasını öngörülüyor. Kat irtifakı kurulmadan satış yapılmayacak.
- Devre mülk tatil sözleşmelerinde sözleşme süresi 10 yıldan az olamayacak. Paket tatillerde ve buna ilişkin sözleşmelerde, “her şey dahilin” neyi kapsadığı açıkça beyan edecek.
- Abonelik sözleşmelerinin süresinin kısaltılması ve 12 aya indirilmesi tartışılıyor. Tüketicinin abonelik sözleşmelerinden cayması durumunda, korunması planlanıyor.