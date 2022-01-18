Taksitli alışverişten abonelik hizmetine, konut alımından noter işlemlerine: Tüketiciyi korumak için 5 yeni düzenleme yolda

Tüketicilerin en çok şikâyete konu ettiği alanlar ve ortaya çıkan haksızlıkları gidermek için yeni bir çalışma başlatıldı. Taksitli alışverişten abonelik hizmetine, konut alımından devre tatil satışına kadar tüketici aleyhine olan birçok başlık için teklif hazırlanıyor. Taslak üzerindeki çalışmalar başladı.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, Ticaret Bakanlığı, bu alandaki eksik ve hatalı uygulamaları saptadı. Tüketiciden gelen şikâyetler ve dava konusu olan alanlarda yapılması planlanan yasal değişiklikler, AKP kurmaylarıyla masaya yatırıldı. Kamuoyunu yakından ilgilendiren konularda yapılması planlanan düzenlemeler, teklif haline getirildikten sonra TBMM’ye sevk edilecek.

İşte düzenlemedeki bazı başlıklar: