Taksitli alışverişin sonlanması POS cihazlarına darbe vurdu

İzmir’de bazı kuyumcular, 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren taksitle satış yapmalarının yasaklanması üzerine pos cihazlarını bankalara geri vermeye başladı.

Birden fazla pos cihazı kullanan kuyumcular işler bıçak gibi kesilince boşuna para ödememek için pos cihazlarını söküp bankalara teslim etmeye başladı. Tek pos cihazına dönen kuyumcular, bu uygulamanın zararını hem vatandaşın hem de esnafın çekeceğini öne sürdü.

Batı Anadolu ve İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Yılmaz Uça, kuyumcu esnafının cirosunun yüzde 70’ini kredi kartı ile taksitli satışların oluşturduğunu belirterek, "Daha ilk günlerden bu olumsuzluk çarşıya yansıdı. Buradan hareketle, bu uygulama devam ederse işyeri kapatmalar başlayacak. Taksitli satışların kaldırılması, sektörümüze vurulmuş bir darbe oldu. Bu uygulamaya tepki gösterenler arasında hükümeti daha önce destekleyenler de var. Zaten ilk tepkiler, bankaların altın satışına izin verilmesiyle başlamıştı. Bu konuda, hükümeti yanlış yönlendiren bürokratlar olabilir ve bu yanlışlıktan bir an önce dönülmeli" dedi.