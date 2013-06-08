Taksiti erken ödeyene faiz indirimi geliyor

Yeni Tüketici Kanun Tasarısı taksitlerini süresinden önce ödemek isteyenlere faiz ve komisyonda indirim hakkı getiriyor.

Tüketici aldığı ürünün, ücretsiz onarımını yaptırabilecek ya da malı ayıpsız misliyle değiştirebilecek.

Tasarıyla ürünlerdeki ayıp ağır kusur ya da hileyle değiştirilmişse zaman aşımı süresi kalkacak.

Erdinç Çelikkan'ın Hürriyet'teki haberine göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanarak Meclis’e gönderilen tasarıya ile tüketici vadesi gelmemiş taksit ödemesinde veya kredi borcunun tamamını erken ödeyebilecek.

Satıcı erken ödenen miktara göre gerekli faiz ve komisyon indirimi yapmakla yükümlü olacak. Belirli süreli kredinin erken ödenmesi durumunda da bankalar erken ödeme tazminatı isteyebilecek.



Hilede zaman aşımı yok



Daha uzun süre belirtilmediği takdirde ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa da malın teslim tarihinden itibaren iki yıl zaman aşımına tabi olacak. Süre konut veya tatil amaçlı taşınmazın tesliminden itibaren beş yıl olacak. Ayıp, ağır kusur veya hileyle gizlenmişse zaman aşımı hükümleri uygulanmayacak.