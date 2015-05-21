Taksit yasağı, 7 ayda 42 mağazaya kepenk kapattırdı

Sayıları her dönem hızla artan teknoloji marketleri verimsiz mağazalarında kepenk indiriyor. Tüm markalar son 7 ayda toplamda 42 mağazasını kapattı. En büyük sebep ise kredi kartlarıyla cep telefonu satışlarına yönelik taksit yasağının gelmesi.

2014 yılı şubat ayı itibariyle kredi kartlarıyla cep telefonu satışlarına yönelik taksit yasağından teknoloji marketleri olumsuz etkilenmeye başladı. Tüm tüketiciler kontratlı cep telefonu satışı gerçekleştiren mobil iletişim operatörlerine giderken, teknoloji marketlerinin aldığı tüketici kredisi gibi önlemler çok işe yaramadı.

Ahmet Can'ın Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, teknoloji marketleri ise büyük bir taktik değişikliğine giderek verimsiz mağazaları kapatmaya veya yerini değiştirmeye başladı. Bunun sonucunda ise geçtiğimiz yıl kasım ayında Türkiye’deki 658 toplam teknoloji mağazası bulunurken bu rakam 2015 yılı mayıs ayı itibariyle 612’ye kadar düştü.

Başka bir deyişle 7 ayda 42 mağaza kapandı. Teknoloji marketlerinden aldığımız bilgilere göre 2014 Kasım ayında TeknoSA’nın 310, Bimeks’in 140, Vatan Bilgisayar’ın 111, Gold Bilgisayar’ın 56, Media Markt’ın ise 41 mağazası bulunuyordu. Bu yılın mayıs ayına baktığımızda ise TeknoSA’nın 288, Bimeks’in 136, Vatan Bilgisayar’ın 109, Gold Bilgisayar’ın 40, Media Markt’ın ise 39 mağazası bulunuyor.

Cirolar artıyor

Teknoloji markaları mağazalarını bir yandan kapatıyor ancak diğer yandan da cirolarını arttırmaya devam ediyor. 2014 yılı toplamından 8 milyar TL gelir elde eden teknoloji marketi şirketleri geçtiğimiz yılın ilk üç ayında toplamda 2.05 milyar TL sağlamıştı. Bu yılın ilk üç ayına baktığımızda ise teknoloji marketleri zincirlerinin toplam cirosunu 120 milyon arttırdığını ve 2.17 milyar TL’ye ulaştırdığını görüyoruz. Söz konusu ciro artışının sebebi ise doların geçtiğimiz yıla oranla yüzde 13 değer kazanması olarak gösteriliyor. Dolardaki bu ürün fiyatlarını arttırken diğer yandan teknoloji mağazalarının özellikle AVM’lerdeki mağazaların kiralarını arttırdığı için şirketlere olumsuz yansıyor. Bu yüzden de teknoloji mağazası zincirleri yeni dönemde ‘verimli mağazacılık’ konseptine geçmiş durumda. Kârlılık oranı ve satış hacmi düşük mağazası kapatma veya taşıma stratejisi anlamına gelen verimli mağazacılık son dönemlerde Türkiye’deki teknoloji marketlerinin hayatta kalma mücadelesindeki stratejilerinin başında geliyor.