T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taksisine binen dolandırıcıyı karakola götürüp, teslim etti

Karakolun önüne taksiyi çekip inen ve kapıları kilitleyen taksici, polise durumu anlattı

31 Mayıs 2017 15:13

Kastamonu'da taksici Necdet Kürekçi, farklı adreslere gidip elinde poşetle dönen müşterisinin sürekli telefonda konuşmasında da şüphelenerek taksiyi karakolun önüne çekti, kapıları kilitledi. Taksicinin yakalattığı 32 yaşındaki Sait A.'nın, kentte 5 kişiyi dolandıran şebekede kuryelik yaptığı ortaya çıktı.

Terminal Taksi Durağı'nda çalışan Kürekçi, otogarda otobüsten inerek aracına binen müşterisini önce bir köye, ardından başka bir köye, sonra da kent merkezinde 3 farklı adrese götürdü. Kürekçi, her gittiği yerde elinde poşetle dönen ve sürekli telefonda konuşan kişinin hareketlerinden şüphelendi. Kürekçi, en son kendisini Çankırı'ya götürmesi için para teklif eden müşterisine, "Gaz yok ağabey, gaz alayım önce" diyerek akaryakıt istasyonuna gitme bahanesiyle Şehit Polis Recep Şahin Polis Merkezi'ne gitti. Karakolun önüne taksiyi çekip inen ve kapıları kilitleyen Kürekçi, polise durumu anlattı.

Gözaltına alınan Sait A.'nın, kentte 5 kişiyi telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandıran şebekenin üyesi olduğu ve kuryelik yaptığı ortaya çıktı. Sait A.'nın, taksiyle gittiği adreslerden aldığı toplam 150 bin TL'lik ziynet eşyası ve paraya el konuldu. Sait A.'nın emniyette sorgusu sürerken, para ve ziynet eşyalarının sahiplerine teslim edileceği belirtildi.

Taksi sürücüsü Necdet Kürekçi, aracına binen kişinin tavırlarından ve konuşmalarından şüphelendiğini söyleyerek, "Önce bir köye gittik. Sonra başka bir köye ve bir kaç adrese daha. En son geldiğimiz yerde biraz şüphelendim. Dolaşıyordu apartman arasında falan. Akabinde elinde bir poşetle geldi. Sürekli telefonda konuşuyordu. Konuyu anladım. Sonra Çankırı'ya götürmem için güzel para teklif etti. O an aklıma karakol geldi. Gaz alma bahanesiyle karakola çekip polise teslim ettim" dedi.

ETİKETLER

dolandırıcıhabertaksipolisteslim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24