T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taksinin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

  Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de taksinin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

16 Mayıs 2018 20:27

 

Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE\'de taksinin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza saat 15.30 sıralarında Atakent Mahallesi Kent Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 TAD 98 plakalı taksi bulvar üzerindeki kavşakta Furkan Avcı yönetimindeki 34 BEV 488 plakalı motosiklete çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Avcı, kaldırıma çarparak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içerisinde yerde yatan Avcı\'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İsmi öğrenilemeyen taksi şoförü ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Furkan Avcı\'nın cenazesi olay yerinde ki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden Furkan Avcı\'nın arkadaşları, taksicilerin motorcuları fark etmesi gerektiğini, taksici ve minibüsçülerin onlarını fark etmediğini belirtti.  

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SOLAKİSTANBUL DHA KÜÇÜKÇEKMECEKazaAtakent Mahallesi Kent BulvarıEdinilenTADFurkan AvcıBEVKazadaAvcıOlayAdli Tıp Kurumu MorguPolisHayatını
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24