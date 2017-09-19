 TAKSİNİN ÇARPTIĞI DİREK YAYALARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ : 2 YARALI (1)

- Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Haber-Kamera:İbrahim AKTÜRK/İstanbul-DHA

Fatih\'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği kaldırımda yürüyen iki kişinin üzerine düştü. Olayda, biri kadın iki kişi yaralandı. Olay anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntü dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ:

-Taksinin kaldırımdaki direğe çarpması

-Direğin devrilmesi

-Kaldırımda yürüyenler

AKTÜEL GÖRÜNTÜ:

-Olay yerinden kaldırılan taksiden görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Görgü tanıklarıyla röportajlar

-Devrilen direkten görüntü

-Genel görüntüler

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