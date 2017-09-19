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Taksinin çarptığı direk yayaların üzerine devrildi; 1'i ağır 2 yaralı

İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,(DHA) Fatih'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı

19 Eylül 2017 18:32

İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,(DHA) Fatih\'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği kaldırımda yürüyen iki kişinin üzerine düştü. Olayda, biri kadın iki kişi yaralandı. Olay anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Millet Caddesi üzerinde, Aksaray istikametinde meydana geldi.  Taksi sürücüsü, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan taksi, ilk önce kaldırım üzerindeki bariyere, ardından aydınlatma direğine çarptı. 


 

YAYALARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği, kaldırımda yürüyenlerin  üzerine devrildi. Kazada, biri kadın iki kişi yaralandı. Yaralananlar, olay yerine gelen ambulansla olay yerinin hemen karşısında bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 


 

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Görgü tanıkları, taksinin kontrolden çıktığını ve hızla kaldırım üzerindeki aydınlatma direğine çarptığını, devrilen direğin yayaların üzerine düştüğünü söyledi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, taksi çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan taksi sürücüsü, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle aksayan trafik, taksinin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.


 

KAZA ANI KAMERADA

Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan taksinin bariyerlere ve ardından aydınlatma direğine çarptığı görülüyor. Kaldırımda yürüyen bir genç ise, aydınlatma direğinin üzerine düşmesinden son anda kurtuluyor.

(FOTOĞRAF)

 

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