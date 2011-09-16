Taksim'in trafiğe kapatılma projesi kabul edildi

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, "Taksim Meydanı Yayalaştırılma Projesi"ni oy birliğiyle kabul etti.



Belediye Meclisi Başkan Vekili Ahmet Selamet'in yönettiği toplantıda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın 12 Haziran genel seçimlerinin öncesinde açıkladıkları İstanbul projeleri arasında yer alan "Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi"ne ilişkin 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar plan tadilatı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı tadilatı" ele alındı.



Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul ettiği proje kapsamında trafik tamamen yer altına alınarak Taksim Meydanı'nın Gezi Parkı ile bütünleşmesi sağlanacak.



Meydanın ortasında kalan metro ve füniküler çıkışı da yanlara alınarak yayaların İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'na kesintisiz erişimi gerçekleşecek.





Trafik yer altına iniyor



Meydana çıkan bütün trafik tamamen yer altına alınarak, Taksim Meydanı ve çevresinde parçalı şekilde bulanan yaya alanları birbirine kesintisiz bağlanacak.



Ulaşımda zaman zaman yaşanan trafik de ortadan kalkacak.



Proje kapsamında, Tarlabaşı Bulvarı;Cumhuriyet Bulvarı araç trafiği, AKM önü ve Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı çevresinde bulunan araç yolları yer altına alınarak, bu alanlar yayalara bırakılacak.



"Oteller Bölgesi" olarak bilenen Talimhane'den İstiklal Caddesi'ne erişim trafiğe takılmadan kesintisiz şekilde sağlanacak. Projeyle 98 bin metrekarelik bir alan yayalaştırılmış olacak.



Tarlabaşı Bulvarı'nın meydana çıkan kısmında bulunan otoparktan itibaren trafik yer altına alınacak ve Cumhuriyet Caddesi ile Asker Ocağı Caddesi kesişimine kadar devam edecek.



Gümüşsuyu istikametinde ise Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) başlayarak Sıraselviler Caddesi istikametinde İstiklal Caddesi kesişiminden itibaren araç trafiği yer altına alınacak. Bölgedeki binalara hizmet götürebilmek amaçlı olarak günün belli saatlerinde açık olacak şekilde servis yolları dizayn edilecek.





Toplu ulaşım raylı sistemler sağlanacak



Taksim'de toplam 38 adet otobüs hattı ile transit geçen 16 adet hattın önemli bir bölümü de Haliç Metro Geçiş Köprüsü ve Marmaray'ın tamamlanmasının ardından kaldırılacak.



Meydana toplu ulaşım daha çok raylı sistemle sağlanacak.



Kalan otobüs hatları için AKM otoparkı altında bulunan ve halen hareket amirliği olarak kullanılan alan ile Cumhuriyet Müzesi arkasında bulunan Taksim açık araç otoparkı durak olarak tahsis edilecek. Proje alanı içinde yer alan Taksim Cumhuriyet Anıtı aynen korunurken, tarihi "Taksim Kışlası" da Kentsel Tasarım Projesi ile bir bütünlük içerisinde değerlendirilecek.



Bu arada oy birliğiyle kabul edilen raporun oylanması öncesi CHP Grup Başkan Vekili Fahrettin Kayhan, grup olarak İstanbul'un lehine yapılan projelere destek vereceklerini belirterek, bu projeyi hazırlayanlara teşekkür etti.







