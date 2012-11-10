Taksim'i yayalaştırma projesi durdu, arkeologlar tarihi eser arayacak!

Taksim'i yayalaştırma projesi durduruldu. İstanbul 2 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, çalışmaları İstanbul Arkeoloji Müzesi yetkililerinin yapması gerektiğini açıkladı.

İstanbul, Taksim'de başlatılan yayalaştırma projesine daha başlanmadan ara verildi.

İstanbul 2 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, ihaleyi kazanan Kalyon İnşaat'tan önce arkeologların bölgede çalışma yapmasını istedi.

Ömer Erbil'in Radikal'deki haberine göre, Taksim'deki sondaj kazılarını İstanbul Arkeoloji Müzesi yetkilileri elle yapacak. 8 ayda bitirilmesi öngörülen çalışmanın yıllar süreceği ortaya çıktı.

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Kalyon İnşaat yetkilileriyle yaptıkları toplantıda, inşaat yetkililerine projeye başlayabilmeleri için müze arkeologlarının alanda el yordamıyla sondaj kazıları yapması gerektiği, kazılar sonucunda kültür varlığına rastlanıldığı takdirde kazı alanının genişletileceği ve iş makinesinin girmesine kazı bitene kadar izin verilmeyeceği aktarıldı.

Kalyon İnşaat yetkilileri ise müze denetimindeki kazı kararıyla, çalışan iş makinelerinin başında bir müze yetkilisi bulunacağını düşündüklerini, arkeologların elle kazması halinde 8 ayda projenin bitmesinin mümkün olmadığını belirtti. Müze yetkilileri de kurul kararını uygulamak zorunda olduklarını ifade etti.



Ceneviz mezarı çıkabilir



Müze arşivine göre Cumhuriyet Caddesi ve yakınında kültür varlığına rastlanıldı.

Su mahzeninin arkasında bulunan ve Kasımpaşaspor tarafından işletilen otopark alanında 2000 - 2001 yıllarında yapılan kazılarda Ceneviz mezarlarına rastlanıldı. Mezarlığın otopark ve proje alanını da kapsayarak Talimhane’ye doğru devam ettiği düşünülüyor.

AKM yapılırken 5’inci yüzyıla ait lahitler bulunmuştu.