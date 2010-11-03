Taksim'i kana bulamak isteyen canlı bomba PKK’lı çıktı

T24

8 kişi gözaltında



İstanbul’a 7 yıl önce gelmişler





Behçet hastalığı vardı





‘Jandarma sordu’



NEDİR?



Yaralıların tedavisi sürüyor



Güvenlik güçleri canlı bombanın cebinde siyanür hapı bulunduğunu bildirdi. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Taksim’de 15’i polis, 32 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren canlı bombanın Van Gürpınar nüfusuna kayıtlı Vedat Acar (24) olduğu belirlendi. Acar’ın, 2004 yılında bölücü terör örgütü PKK’ya katıldığı ve Kandil’de eğitim gördüğü, 4 ay önce Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığı öğrenildi. Canlı bombanın kimliğinin belirlenmesinin ardından 8 kişi gözaltına alındı.İstanbul polisi, Taksim Meydanı’nı kana bulayan intihar eylemcisinin fotoğrafını medyaya dağıtmıştı. İntihar eylemcisinin fotoğrafının yayınlanmasından kısa bir süre sonra polis, canlı bombanın kimliğine ulaştı.İstanbul Valiliği’nden dün yapılan yazılı açıklamada, 31 Ekim Pazar günü saat 10.40 sıralarında Taksim Meydanı’nda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bekleme noktasına yönelik olarak yapılan saldırıyla ilgili olarak eylemin failinin tespiti amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda eylemi gerçekleştiren kişinin Van Gürpınar nüfusuna kayıtlı 1986 doğumlu Vedat Acar isimli şahıs olduğu belirtildi.Açıklamada, Acar’ın 2004 yılında bölücü terör örgütüne katıldığının tespit edildiği, olay ve şahsın irtibatlarına yönelik çalışmaların çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.Kandil’de siyasi ve askeri eğitim aldığı tespit edilen Vedat Acar’ın ailesinin Bağcılar’da oturduğu belirlendi. Yaklaşık 4 ay önce Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığı belirtilen Vedat Acar’ın, İstanbul’da bir süre Bağcılar’ın da aralarında bulunduğu değişik ilçelerde örgüt mensuplarının evinde kaldığı bildirildi. Vedat Acar, 1 ay önce Şirinevler Mehmet Akif Caddesi 6. Sokak üzerindeki bir evi 600 TL’ye kiralayıp taşındı. Apartman sakinlerinin ifadesine göre çok sık sokağa çıkmayan Vedat Acar, kendi halinde ve dikkat çekmeyen bir kişiliğe sahipti. Canlı bombanın Şirinevler’deki evini, içkili restoranı olan bir kişiden kiraladığı, patlamada ortaya saçılan buz kovalarını da bu kişiden aldığı öğrenildi. Evde yapılan aramada ise ağabeyi olduğu iddia edilen Sedat Acar adına bir kimlik bulundu. Vedat Acar’ın, evi kiralarken ağabeyinin kimliğini kullandığı tespit edildi.Patlamayı Vedat Acar isimli kişinin gerçekleştirdiğinin belirlenmesi üzerine eylemcinin yakınları ve kaldığı evin bulunduğu apartmanın sakinlerinin ifadesine başvuruldu. Acar’ın, Bağcılar’daki ailesinin evine ve Şirinevler’de kendi tuttuğu dairede arama yapıldı.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı adreslere yönelik düzenlediği operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında Acar’ın ailesinin de bulunduğu bu kişilerin bölücü terör örgütüne üye oldukları ileri sürüldü.Vedat Acar’ın (24) ailesinin, Van Gürpınar’a 60 kilometre uzaklıktaki Uzungedik köyü Çığlı mezrasından 7 yıl önce İstanbul’a taşındığı öğrenildi. 11 çocuklu ailenin 4. çocuğu olan Acar’ın, ağabeyi Hamdullah Acar dışındaki tüm aile bireylerinin, İstanbul’un Bağcılar semtindeki Evren Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenildi.Taksim’deki saldırıyı Vedat Acar’ın gerçekleştirdiği açıklanınca, Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Uzungedik Köyü’ndeki yakınları şoke oldu. Vedat Acar’ın PKK’ya katıldığını duyduklarını belirten Uzungedik Köyü’ndeki yakınları, “Vedat’ın böyle bir eylem yapacağını hiç tahmin etmezdik. Kendisinde zaten Behçet hastalığı var” dedi.Uzungedik Köyü Muhtarı Hadi Bilek de Acar’ın bir ay önce jandarma tarafından yıllar önce göç ettikleri köylerinde sorulduğunu belirtti. Acar’ın Şirinevler’de oturduğu apartmanın sakinleri Acar’ın saldırı öncesi kaldığı dairenin alt katındaki lahmacun salonuna girdiğini söylediler. Lahmacun salonunda çalışan bir kişi, “Gözünden rahatsızdı. Ameliyat olacağını söylüyordu. Biz ekranlarda çıkan fotoğraflarını gördük, benzettik. Biz zaten şüphelenirken polis ekipleri geldi. Bildiklerimizi onlara anlattık. Saldırı günü elindeki şemsiyeyi bıraktı. Sırtında bir çantası vardı. ‘Cerrahpaşa’daki işlemlerim olmadı. Gitmek zorundayım. Evin anahtarını ev sahibine teslim edersiniz’ dedikten sonra ayrıldı” dedi.Bir Türk doktoru olan Hulusi Behçet tarafından 1937 yılında teşhis edilen ve bu nedenle uluslararası literatürde Behçet Hastalığı ya da Behçet Sendromu olarak adlandırılan hastalıktır. Genelde deri altı, göz, beyindeki kan damarlarının iltihaplanmasına yol açan, sebebi bilinmeyen, nadir görülen, bağışıklık sistemi ile ilgili bir hastalıktır. Dünyada en çok Japonya, Türkiye ve İsrail’de görülür.Taksim’de “canlı bomba”nın gerçekleştirdiği terörist saldırıda yaralanan 32 kişiden 4’ü polis 14’nün tedavileri, çeşitli hastanelerde sürüyor. Polis memurları Emre Yıldırım ile İdris Nergis’in de aralarında bulunduğu 11 kişinin tedavileri, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam ediyor. Yıldırım ve Nergis’in bir süre daha hastanede kalacağı, diğer 9 yaralıdan 7’sinin taburcu edilmesinin planlandığı kaydedildi. Olay sonrasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan 2 polis memurunun da sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin bir süre daha süreceği öğrenildi. Patlamada bacağından yaralanarak Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Gülden Güngör’ün de sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Olayda yaralanarak çeşitli hastanelere kaldırılan 18 yaralı ise tedavileri tamamlanarak daha önce taburcu edilmişti.