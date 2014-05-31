Taksim'e karadan ve denizden ulaşım yasağı

Gezi Parkı eylemelrinin birinci yılı nedeniyle alınan önlmeler kapsamında Taksim'e ulaşım kapatıldı. İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı karar uyarınca saat 15.00'den itibaren Anadolu'dan Avrupa'ya tüm vapur seferleri iptal edildi. Taksim-Kabataş Füniküler ve Maçka-Taşkışla Teleferik hatlarında seferler durdu. İkinci bir duyuruya kadar seferlerin yapılmayacağı Şehit Hatları'nın Twitter hesabından açıklandı. İnternet sitesinden yapılan açıklamada ise zaman belirtilmedi, iptal edilen seferler açıklandı.

Açıklamada,"İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı karalar uyarınca 31 Mayıs 2014 Cumartesi günü ikinci bir duyuruya kadar aşağıdaki seferler iptal edilmiştir. Seferlerimiz Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu taşıması yapacaktır" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada da, ''Taksim-Kabataş Füniküler ve Maçka-Taşkışla Teleferik hatlarında seferler Valilik kararı gereği yapılmamaktadır'' denildi.