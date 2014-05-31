T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taksim'e karadan ve denizden ulaşım yasağı

Taksim'e otobüs, metro, füniküler ve vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi

31 Mayıs 2014 20:14

Gezi Parkı eylemelrinin birinci yılı nedeniyle alınan önlmeler kapsamında Taksim'e ulaşım kapatıldı. İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı karar uyarınca saat 15.00'den itibaren Anadolu'dan Avrupa'ya tüm vapur seferleri iptal edildi. Taksim-Kabataş Füniküler ve Maçka-Taşkışla Teleferik hatlarında seferler durdu. İkinci bir duyuruya kadar seferlerin yapılmayacağı Şehit Hatları'nın Twitter hesabından açıklandı. İnternet sitesinden yapılan açıklamada ise zaman belirtilmedi, iptal edilen seferler açıklandı.

Açıklamada,"İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı karalar uyarınca 31 Mayıs 2014 Cumartesi günü ikinci bir duyuruya kadar aşağıdaki seferler iptal edilmiştir. Seferlerimiz Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu taşıması yapacaktır" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada da, ''Taksim-Kabataş Füniküler ve Maçka-Taşkışla Teleferik hatlarında seferler Valilik kararı gereği yapılmamaktadır'' denildi.

ETİKETLER

taksimulaşımyasakvapurmetrootobüsfüniküler31 mayısgezi parkı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24