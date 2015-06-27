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Taksim'e Gazi Koşusu'na özel Atatürk heykeli

Birincilik ikramiyesi 1 milyon 350 bin lira olarak belirlendi

27 Haziran 2015 21:48

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 89 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu, bu yıl 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda koşulacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye'de at yarışlarının 'derby'si olarak kabul edilen ve 89’uncusu yarın yapılacak olan Gazi Koşusu öncesi Taksim Meydanı’na Atatürk heykeli konuldu. Heykele yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 89 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu, bu yıl 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleşecek. Derbi öncesi Taksim Meydanı’na Gazi Koşusu anısına Atatürk heykeli konuldu.

Heykelin bulunduğu cam fanus üzerine yazılan tarihçesi ve heykele, yerli ve yabancı turist yoğun ilgi gösterdi.

Heykelin fotoğrafını çeken vatandaşlar, Gazi Koşusu’nda tarihçesini okudu. Minik bir çocuk ise Atatürk heykelinin karşısına geçerek selam durdu.

Çim pistte yapılacak, 2400 metrelik koşunun bu yılki birincilik ikramiyesi 1 milyon 350 bin TL olarak belirlendi. 3 Yaşlı İngiliz taylarına mahsus bu önemli koşuya 1’i yedek olmak üzere 23 tay kayıt yaptırdı.

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