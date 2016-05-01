Taksim'e çıkmak isteyen gruba Şişli'de biber gazlı müdahale; gözaltılar var

Mecidiyeköy'den Taksim'e gitmek isteyen gruba polis tomalı ve biber gazlı müdahalede bulundu.
Zincirlikuyu metrobüs istasyonu girişinde toplanan 150 kişilik grup Büyükdere Caddesi üzerinden Taksim'e doğru yürüyüşe geçti. Mecidiyeköy viyadüğü altında güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri, gruba biber gazlı müdahalede bulundu. Müdahale sonucu gruptan bazı kişiler gözaltına alındı.
Şişli Camisi yakınında da polis ekipleri kimlik kontrolü yaptığı sırada şüpheli 3 kişinin çantalarını aradı. Çantalarında havai fişek bulunan 3 kişi gözaltına alındı.